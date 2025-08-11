Un camión pierde una rueda y provoca retenciones en la A-64, en Siero

Un accidente de tráfico ha provocado retenciones esta mañana en la A-64, en Siero. El suceso se produjo cuando un camión perdió una rueda mientras circulaba por la citada vía en sentido Villaviciosa, poco antes del desvío hacia Lieres. Por suerte, el camionero consiguió controlar el vehículo y parar en el arcén. No hubo que lamentar daños personales.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil que aseguraron la zona y trataron de recuperar la normalidad en la circulación.

En esa misma vía, la A-64, se registró ayer un accidente tráfico en el que falleció un joven de 33 años, vecino de Nava. El Renault Clio que conducía sufrió una salida de vía y dio varias vueltas de campana, quedando volcado fuera de la calzada.