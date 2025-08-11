El Siero Baloncesto quiere hacer cantera y busca nuevos integrantes: "Cuantas más categorías podamos tener, mejor"

Al principio de la temporada 2023-2024, el Siero Baloncesto tenía dos objetivos claros: buscar más entrenadores ante el creciente número de jugadores y hacer cantera. El expresidente de la entidad, Andrés Vigil, destacó por aquel entonces que había un claro incremento de chavales que decidían optar por el baloncesto en lugar de por otros deportes. Tanto es así que se arriesgaron a crear dos equipos nuevos: el "baby" y el Siero Baloncesto Femenino, que este año ha desaparecido por no tener suficientes jugadoras. Para la próxima temporada, se embarcan en una nueva campaña y buscan integrantes que se incorporen a su equipo senior.

Teresa Casas, actual presidenta del club, explica que "este año hemos tenido varias bajas de jugadores que, por motivos de estudios o laborales han tenido que dejar el equipo". La campaña ha hecho efecto, aunque aún se necesita más apoyo, ya que solo se han sumado a sus filas dos deportistas.

"El mínimo que se requiere para sacar un equipo adelante es de ocho licencias. Actualmente, contamos con nueve integrantes en esa categoría, aunque lo ideal sería llegar a 12 y completar con tres o cuatro jugadores junior".

El único requisito es "ser mayor de edad y tener nociones básicas de baloncesto". No hay un límite de edad para poder pertenecer al club, "hasta que el cuerpo aguante", bromea su presidenta. Y, aunque no es necesario ser un Pau Gasol, "sí que es conveniente conocer el reglamento, para no tener que empezar desde cero".

Aquellos que estén interesados en formar parte del equipo, pueden ponerse en contacto con la entidad a través del número de teléfono 607230988 o las diferentes redes sociales de la entidad.

"Nuestra intención es tener cuantas más categorías mejor, así que si alguna chica está interesada también puede contactar con nosotros, para a ver si así podemos recuperar el femenino", apunta Casas.

Ante las pocas niñas con las que contaba el club y que algunas de ellas tenían que ascender de categoría, el equipo fue condenado a su desaparición. Hasta entonces, tenían siete chicas "y ya íbamos justos", así que no quedó más remedio que "decirles que tenían que irse a otro equipo, porque era inviable tirar del proyecto hacia adelante".

El club cuenta hoy con entre 80 y 100 jugadores en diferentes categorías según el momento, aunque de los siete grupos que participan en las competiciones, solo dos, el senior y el juvenil, están federados. "Ambos participan en los campeonatos autonómicos organizados por la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias". Mientras, las categorías inferiores, que van desde los "baby" hasta los cadetes, están dentro de los Juegos Deportivos del Principado.