Accidente en la "Y" en hora punta: vuelca una furgoneta y ya hay retenciones a la altura de Parque Principado
El siniestro tambié ha generado congestión en la salida de Oviedo a la A-66
Accidente en la autopista "Y" en hora punta. El vuelco de una furgoneta en la autopista A-66, con una persona herida, está generando retenciones a la altura de Parque Principado. El siniestro se produjo antes de las 14.00 horas, cuando mucha gente que trabaja en horario matinal sale de sus puestos. A ello se suma que en verano hay más trabajadores con este horario.
El accidente tuvo lugar en la plataforma de sentido a Gijón y Avilés. Y, además de congestiones en la propia autopista, ha generado retenciones en la salida de Oviedo que entronca con la A-66 en esa zona. Al lugar se ha trasladado una ambulancia para atender a la persona herida, además de agentes de Tráfico de la Guardia Civil para ordenar la circulación e investigar lo sucedido.
