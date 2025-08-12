El Ayuntamiento de Siero y Cáritas de la Pola formalizan su convenio anual

El alcalde de Siero, Ángel García, la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, y el párroco de Pola de Siero, Fermín Riaño, han formalizado este martes el convenio que regula la subvención nominativa de Cáritas Pola de Siero.

El objeto del convenio es el de colaborar en proyectos ejecutados en el ámbito de atención a familias así como atender necesidades derivadas de la adquisición de ropa y calzado, medicación, alimentos y aseo a familias, libros de texto y material escolar de enseñanza obligatoria, pagos de transporte, formalización de matrículas de estudios, intervenciones básicas en higiene buco-dental y gastos de funcionamiento de la instalación de la sede de Cáritas en Pola de Siero.

También comprende la atención al colectivo de personas sin hogar. El importe del convenio es de 21.250 euros.