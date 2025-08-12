Ingenio sobre ruedas en las carrozas de Valdesoto, así ha sido su desfile

Valdesoto volvió a vestirse de gala para acoger uno de los momentos más esperados de sus fiestas de San Félix: el Concurso Provincial de Carrozas, Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2003 y que en esta LXII edición demostró de nuevo la capacidad creativa de las peñas. Sobró ingenio para sorprender al público y aguantar el calor de un agosto que no dio tregua.

Así fue el desfile de carrozas de Valdesoto / Irma Collín

Desde primera hora de la tarde, vecinos y visitantes se acercaron a los puntos del recorrido del desfile buscando los mejores lugares para disfrutar de un espectáculo que no entiende de edades. Algunos lo hacían cargados con sillas plegables, mantas y neveras; otros, improvisaban su asiento en los muros y taludes de la carretera. El sol caía a plomo y muchos se refugiaban bajo sombreros, gorras y sombrillas, mientras los abanicos y las bebidas frías se convertían en los protagonistas silenciosos de la jornada.

Poco antes de que comenzara el desfile, una breve llovizna —apenas cuatro gotas— refrescó el ambiente lo justo para despertar comentarios esperanzados entre el público, aunque enseguida el calor volvió a imponerse.

La expectación creció al escuchar a lo lejos los sonidos de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, que abrió el desfile, marcando el ritmo de una comitiva en la que participaron diez carrozas a concurso, incluyendo este año por primera vez la infantil, que en la edición anterior desfiló, pero fuera de competición.

Esta carroza, elaborada con entusiasmo con los más pequeños como protagonistas, llevó un mensaje reivindicativo: que Valdesoto sea "Pueblo ejemplar" de Asturias, un título por el que la localidad lleva años peleando y que los niños plasmaron con orgullo en su puesta en escena, arrancando los primeros aplausos y más de una sonrisa cómplice.

"Involucrar a los críos es fundamental para que esta tradición no se pierda. Ellos son el futuro de la fiesta y de este concurso", explicaba Andrés Verdalles, presidente de la Asociación Cultural del Festejos San Félix de Valdesoto, visiblemente satisfecho con la implicación de las nuevas generaciones, y siempre pendiente del buen desarrollo del evento.

El desfile fue un despliegue de imaginación y destreza artesanal. Las carrozas, verdaderas obras de arte en movimiento, fueron el resultado de meses de trabajo en talleres improvisados, de madrugones y días trasnochando, de recortes y montajes, de pruebas y ensayos. Cada peña llevó su sello característico a la realidad, desde casas que de repente pasaban de una sola planta a dos, como en la propuesta de la peña "Cotiellos" con su sátira hacia el uso de la IA, hasta ingenios que unían varios tráileres, presentes en varias creaciones, como las de la peña "El Chabolu", que puso en escena a varios miembros polémicos de la política nacional e internacional en "formato western" haciendo las delicias de los asistentes.

Otros, como peña "Ca’ Fredín", sorprendieron con apariciones estelares. En su caso, un "ascensor" que elevaba a una figura divina sobre una montaña para reprender, ante la mirada de todos, a un leñador que talaba sin piedad el bosque, ignorando a las criaturas que lo habitaban. Las risas estuvieron aseguradas también en la actuación de la peña "Bendición" y su "Cuando cae la nuechi", en la que tres peregrinos se toparon con Drácula en su camino hacia Santiago.

No faltó tampoco el humor costumbrista y la sátira política, marca de la casa en Valdesoto. En varias de las representaciones se colaron referencias en clave de broma a decisiones municipales y regionales, como las rotondas decoradas con pitufos impulsadas por el alcalde, Ángel García, "Cepi", o la pugna por la llegada de la multinacional de los híper Costco al concejo.

Estos guiños, que forman parte del ADN festivo local, provocaron carcajadas, aplausos y comentarios entre el público, que disfrutaba reconociendo en las escenas ese humor tan propio de esta fiesta. "Me encanta que siempre haya esa chispa de crítica y de risa, es algo muy de aquí", comentaba entre risas María Pérez, vecina de Oviedo que, junto a sus amigas, no se pierde esta cita del verano.

Las paradas a lo largo del recorrido fueron auténticos pequeños teatros al aire libre, con actores aficionados que se metían de lleno en sus papeles para dar vida a bodas ficticias, aventuras disparatadas, viajes imaginarios y hasta festivales paródicos. Entre ellas, destacó la de peña "El Matu", con su emotivo "Vida Plena" en el que contaban como invitado estrella con el creador de contenido y ganadero Denis Díaz, la de peña "El Chole", que desplegó una boda con rulos llena de enredos y confesiones inesperadas que arrancó más de una carcajada. La temática de boda tuvo protagonismo por partida doble al contar también con la actuación de "Nun me Tientes", que realizaron su particular versión de "Mamma Mía" con un toque muy asturiano.

También se ganó un lugar especial en la memoria de los presentes la carroza de Peña Los Marotos, "Marotovisión 2025", con su toque musical y festivo en el que todos se animaron a cantar con "Maruxina". Como la de peña "Les Escueles", que transformó el asfalto en el territorio de una peculiar familia de ficción, los "Astur Blinders", mezclando la mafia y el humor para pelear por la Alcaldía de Siero.

"Esto hay que vivirlo al menos una vez, porque son bestiales. Ves el trabajo que hacen las peñas, la unión del pueblo y las ganas de divertirse que hay siempre aquí. Lo de Valdesoto es un lujo, es una cuna de actores que no estamos valorando", aseguraba Laura González, vecina de Gijón, que acudía por primera vez a las carrozas, aunque es asidua de los Sidros y les Comedies.

Como es habitual, cerró el desfile la carroza de la reina y sus damas de honor, elegidas el viernes anterior en un acto en el que las jóvenes que alcanzan la mayoría de edad en el año de la fiesta optan al título y son votadas por el público asistente. La llegada de esta carroza, entre vítores, música y aplausos, puso el broche a una tarde en la que ni el sol ni las altas temperaturas pudieron con la ilusión de un pueblo que, año tras año, convierte sus calles en un escenario abierto donde conviven el ingenio, la sátira y la emoción.

Valdesoto volvió a demostrar un año más que sus carrozas no son solo un desfile. Son un espejo de su identidad, una celebración de su memoria, y una promesa de futuro que seguirá rodando mientras haya manos dispuestas a construirlas.