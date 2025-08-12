Lugones estrenará en 2026 el área de autocaravanas “más amplia y equipada de Asturias”

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, han visitado este martes el inicio de las obras del nuevo área de estacionamiento de autocaravanas de Lugones. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 164.905 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, está financiado en más de un 80% por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, gracias a la colaboración del Principado de Asturias.

La actuación se desarrolla en una parcela municipal de más de 2.000 metros cuadrados, situada en la calle Puerto Somiedo, junto a la residencia de mayores del ERA. El nuevo espacio contará con 30 plazas de aparcamiento de 8x3,5 metros, todas equipadas con toma de corriente eléctrica, zona de vaciado de aguas grises y negras, suministro de agua potable, área de reciclaje, zona de picnic y espacio para mascotas. También se habilitarán plataformas de servicio de uso común para el mantenimiento de las autocaravanas.

Esta nueva área sustituirá al espacio ya existente junto al polideportivo, con capacidad para seis vehículos, que sustituido por esta nueva zona una vez finalicen las obras. “Será un área moderna, probablemente el aparcamiento de autocaravanas mejor dotado y más amplio de Asturias”, afirma García, quien recuerda que este proyecto no estaba inicialmente incluido en el presupuesto municipal ni en el programa electoral, pero que se decidió ejecutar “aprovechando una oportunidad única de financiación y una parcela perfectamente ubicada para ello”.

El concejo ya dispone de un área de autocaravanas en Pola de Siero, en la calle Asturias, inaugurada hace unos cinco años con siete plazas, aunque sin toma de corriente. El equipo de gobierno prevé mejorarla en próximos meses para dotarla de servicios similares a los de Lugones e incluso ampliarla si la demanda lo requiere. “Una vez comprobemos cómo funciona esta pensaremos en si es necesario ampliar la de Pola de Siero e incluir toma de corriente en ella también. Queremos ofrecer en ambas el mejor servicio posible”, indica el regidor.

García subraya además la ubicación estratégica de Lugones para este tipo de equipamientos. “Aunque no tenemos costa ni alta montaña, sí estamos en un punto privilegiado desde el que moverse y recorrer Asturias. Este tipo de aparcamientos no solo atraen a viajeros, sino que generan un impacto positivo en el comercio y la hostelería local, porque los autocaravanistas consumen y hacen gasto en la localidad”, señala.