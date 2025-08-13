La Peña Cotiellos, tercer triunfo seguido en Valdesoto con una sátira sobre la inteligencia artificial: "Somos una familia"

La Peña Cotiellos volvió a subirse a lo más alto del podio del Concurso de Carrozas de San Félix de Valdesoto celebrado el pasado lunes, logrando su tercer triunfo consecutivo y el undécimo en su historia tras 24 años de participación. Lo hizo con con "IA mí que Pinón", una propuesta que combinó sátira sobre la inteligencia artificial con un homenaje al humorista y dibujante Alfonso Iglesias, creador del icónico personaje de Pinón. En el podio les acompañaron Peña Les Escueles, con "La traviesa", que quedó a apenas tres puntos de distancia al sufrir una penalización por tiempo, y en tercer lugar la Peña El Chabolu, con "El Gochu, el Feu y el Fatu".

El proyecto empezó a tomar forma en enero con la recopilación de materiales -aunque la idea se prepara de año en año- para esta carroza de siete metros. A principios de año comienzan meses de montaje, ensayos y ajustes hasta dar vida a una obra en la que, según explica Nicanor Gay, "cada uno tiene su función: clavar tornillos, tramitar permisos, la lotería, la parte artística… todos sumamos", señala.

El equipo, que ronda los 50 miembros, se financia gracias a la venta de lotería y cuotas internas, asumiendo un coste que este año ha superado los 12.000 euros frente a un premio de sólo 2.000. "Aquí no hay sueldos ni beneficio, lo hacemos por la satisfacción de crear algo y verlo hecho realidad", subraya Luis Menéndez.

El resultado de su esfuerzo fue un espectáculo que cuidado al molímetro. La propuesta jugó con el contraste entre lo tradicional y lo moderno: Pinón, personaje de otra época, enfrentándose a un mundo dominado por algoritmos, máquinas y voces sintéticas. "Queríamos dar una vuelta al tema porque se nos está yendo un poco la olla con la IA, y Pinón era perfecto para contarlo con humor", comenta la cabeza pensante de la mayoría de los diseños, Pergentino Martínez.

La precisión fue clave para que todo funcionara sin contratiempos. Y, como cada año, la jornada posterior al desfile se convirtió en el primer brainstorming para la próxima edición, entre el desmontaje, las anécdotas y el reencuentro de un grupo que se define como "una familia que en vez de ir a la playa, se junta para hacer una carroza".