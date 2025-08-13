Siero inicia los trabajos de mantenimiento de las aceras en zonas urbanas: esta es la inversión prevista

La calle Leopoldo de Lugones ha sido el vial elegido para ejecutar los primeros trabajos comprendidos en el nuevo contrato que cubrirá el mantenimiento de todas las aceras y áreas peatonales en zonas urbanas del concejo de Siero. Este contrato cuenta con presupuesto anual de 125.000 euros y la duración del mismo es de un año, prorrogable otro más.

Tal como recogen los pliegos, el contrato comprende todos los trabajos de obra civil y albañilería necesarios para la reparación y/o reposición de los desperfectos que se produzcan en las aceras y áreas peatonales (colocación de baldosas, aplicación de hormigón, retirada de materiales sobrantes, levante de bordillos, eliminación de barreras, pasos badén), así como otras intervenciones indispensables para conseguir unas adecuadas condiciones de mantenimiento y funcionalidad del viario municipal.

La concejala de Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Sonia Lago, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, visitaron este miércoles el inicio de los trabajos. Lago explica que ya el año pasado "tuvimos un contrato específico con una partida de 50.000 euros y este año hemos podido ampliarlo hasta los 125.000 euros. Lo hacemos con el objetivo de garantizar el mantenimiento del espacio urbano, algo fundamental para que las obras duren, para mantener su estética, y también para evitar accidentes", destaca.