Viella celebra sus fiestas: esta es la guía de actividades, con gira del agua incluida

El programa incluye misa, juegos infantiles, coches clásicos y carrera en bici, entre otras citas

La procesión de Viella, en una imagen de archivo

La procesión de Viella, en una imagen de archivo / LNE

Luján Palacios

Luján Palacios

Viella (Siero)

La parroquia de Viella, en Siero, se prepara la para la celebración de sus fiestas patronales. Este jueves darán comienzo a las 13.00 horas con el "Paxarrazu", seguido de una animada sesión vermut. A las 16.00 se celebrará la gira del agua por las calles de Viella, este año con la temática "La Selva", y a las 21:30 horas dará comienzo el reparto de la XV Gran Corderada. A medianoche tendrá lugar la primera gran verbena amenizada por DJ Llamedo Eventos.

El viernes 15 se oficiará a las 12.45 horas la misa con procesión en honor a la patrona, tras la cual habrá sesión vermut con Pux L'ramu. A las 18.00 horas se celebrarán juegos infantiles y a las 20.30 horas habrá un food truck, antes de la actuación delgrupo de jóvenes "Mëys Casse". A las 23.00 comenzará la segunda gran verbena con DJ Discoastur y Nacho Otero.

El sábado 16 se llevará a cabo la I Concentración de Coches Clásicos de Viella a las 12.30 horas, seguida de sesión vermut. A las 17.00 horas se celebrará la misa en honor a los difuntos de la parroquia y una hora después comenzará el reparto del bollu y la botella de vino. La recogida de tortilla para el XIX Concurso de Tortillas será desde las 21.30 hasta las 22.00. Cerrarán la noche la orquesta Paréntesis y DJ Discoastur, y a las 00.30 horas tendrá lugar la gran quema de fuegos artificiales. 

El domingo 17 se disputará la carrera de promoción a las 10.30 horas. A las 11.00 se celebrará el XVI Open BTT Infantil Viella y el XIX Futurobike. La programación se cerrará a las 13.00 horas con la última sesión vermut.

Viella celebra sus fiestas: esta es la guía de actividades, con gira del agua incluida

Siero inicia los trabajos de mantenimiento de las aceras en zonas urbanas: esta es la inversión prevista

La Peña Cotiellos, tercer triunfo seguido en Valdesoto con una sátira sobre la inteligencia artificial: "Somos una familia"

Ingenio sobre ruedas en las carrozas de Valdesoto, así ha sido su desfile: "Es bestial, esto hay que vivirlo"

El Ayuntamiento de Siero y Cáritas de la Pola formalizan su convenio anual

Accidente en la "Y" en hora punta: vuelca una furgoneta y genera retenciones a la altura de Parque Principado

Lugones estrenará en 2026 el área de autocaravanas “más amplia y equipada de Asturias”

