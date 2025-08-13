Viella celebra sus fiestas: esta es la guía de actividades, con gira del agua incluida

La parroquia de Viella, en Siero, se prepara la para la celebración de sus fiestas patronales. Este jueves darán comienzo a las 13.00 horas con el "Paxarrazu", seguido de una animada sesión vermut. A las 16.00 se celebrará la gira del agua por las calles de Viella, este año con la temática "La Selva", y a las 21:30 horas dará comienzo el reparto de la XV Gran Corderada. A medianoche tendrá lugar la primera gran verbena amenizada por DJ Llamedo Eventos.

El viernes 15 se oficiará a las 12.45 horas la misa con procesión en honor a la patrona, tras la cual habrá sesión vermut con Pux L'ramu. A las 18.00 horas se celebrarán juegos infantiles y a las 20.30 horas habrá un food truck, antes de la actuación delgrupo de jóvenes "Mëys Casse". A las 23.00 comenzará la segunda gran verbena con DJ Discoastur y Nacho Otero.

El sábado 16 se llevará a cabo la I Concentración de Coches Clásicos de Viella a las 12.30 horas, seguida de sesión vermut. A las 17.00 horas se celebrará la misa en honor a los difuntos de la parroquia y una hora después comenzará el reparto del bollu y la botella de vino. La recogida de tortilla para el XIX Concurso de Tortillas será desde las 21.30 hasta las 22.00. Cerrarán la noche la orquesta Paréntesis y DJ Discoastur, y a las 00.30 horas tendrá lugar la gran quema de fuegos artificiales.

El domingo 17 se disputará la carrera de promoción a las 10.30 horas. A las 11.00 se celebrará el XVI Open BTT Infantil Viella y el XIX Futurobike. La programación se cerrará a las 13.00 horas con la última sesión vermut.