Pola de Siero estrena aparcamiento: este es el nuevo espacio habilitado en la zona este de la capital

Pola de Siero ya tiene nuevo aparcamiento en los accesos a la zona este de la villa, en la antigua Casa Mori, junto al restaurante Maracaibo. La actuación ha contado con un presupuesto de 364.988,48 euros y un plazo de ejecución de tres meses, y en la tarde de este jueves ha quedado abierta para su uso por los conductores. De momento, y pese a que las líneas se han pintado de color azul, el espacio será de uso gratuito, a la espera de que el Ayuntamiento defina próximamente cómo se gestionará la zona azul en el concejo.

El proyecto se ha desarrollado sobre tres parcelas catastrales contiguas ubicadas entre las calles Florencio Rodríguez y El Rebollar, junto a la Plaza de Europa. La superficie total urbanizada del nuevo aparcamiento es de 4.625 metros cuadrados, con una dotación de 164 plazas, de las cuales 156 son ordinarias y están destinadas a vehículos ligeros, 4 reservadas a personas de movilidad reducida y 4 para carga de vehículos eléctricos.

Con ello el gobierno local da por aliviado el déficit de plazas de aparcamiento en superficie en esta parte de la Pola, una zona en la que se ubican varias dotaciones públicas como el Mercado de Ganados, el Auditorio, la Casa de la Cultura, la Escuela de Música y el polideportivo y la piscina municipales.

El alcalde, Ángel García, recuerda que el proyecto obedece a un acuerdo de alquiler con opción de compra con la propiedad "y está dentro del plan que ya iniciamos en el 2015 de habilitar aparcamientos públicos en los núcleos urbanos". En ese sentido, García valoró que se trata de "164 nuevas plazas que se suman a las que ya hemos hecho recientemente en El Bayu con 115, en de la calle Asturias con 214 plazas y el futuro aparcamiento que vamos a hacer en el antiguo Matadero, que estimamos que puedan ser unas 150 en total. Con esta actuación damos respuesta a una demanda de la localidad", resaltó, antes de añadir cómo "dentro de nuestra política queremos que nuestras ciudades estén diseñadas para las personas, ampliando zonas verdes, peatonalizando calles, incorporando carriles bici, al mismo tiempo que damos a los vehículos su espacio".

Desde 2016, el Ayuntamiento ha puesto en marcha proyectos de aparcamiento en Pola de Siero y Lugones que arrojan un total de 1.304 nuevas plazas. Con la futura construcción del proyectado en el Antiguo Matadero, en Pola de Siero se habrán creado 807 plazas.