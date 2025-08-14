Siero da por acabadas las mejoras en El Bayu, un campo "con años de mal uso"

Las instalaciones deportivas del campo de fútbol El Bayu reciben una nueva inyección económica de casi 100.000 euros para la demolición y creación de dos nuevos vestuarios. Unas obras que se suman a la mejora anteriormente ejecutada en otros dos vestuarios en el mismo complejo y con las que el Ayuntamiento da por finalizadas, de momento, las intervenciones en este espacio.

El equipamiento cuenta con un total de ocho vestuarios, pero los que no han sido reformados "serán clausurados por ahora", avanzó ayer el alcalde, Ángel García, antes de subrayar cómo "el mal estado de las dependencias se debe a un mal uso del espacio; no podemos estar destinando 100.000 euros al año al Bayu", destacó.

García destacó cómo "desde el Ayuntamiento asumimos nuestra responsabilidad y estamos reorganizando la gestión de las instalaciones deportivas. Hasta ahora se utilizaban gratuitamente, sin que las entidades usuarias asumieran ningún coste, y lo que queremos es que al menos corran con los gastos de lo que se consume, como la luz o el agua".

En Lugones "el club ya se hace cargo de los gastos y el mantenimiento", y en El Berrón "estamos renovando el convenio para que ocurra lo mismo", recordó el Regidor, quien también señala cómo "ahora hay una nueva directiva en el Club Siero con la que existe buena sintonía para que se produzca esta reorganización" también en El Bayu. De hecho, una vez finalizada la reparación de los vestuarios, esta instalación pasará a gestionarse desde el patronato deportivo, como el resto de instalaciones municipales, "garantizando el mejor uso posible para quienes las utilicen", insiste el Alcalde, quien lamenta "el mal uso dado a través de los años".

Los trabajos que ya se están ejecutado suponen una inversión de 97.191 euros, y cuentan con un plazo de ejecución de mes y medio.

La intervención consiste en la renovación integral de dos vestuarios anexos de 46,65 metros cuadrados cada uno que actualmente se encuentran en mal estado, ya que presentan fallos en instalaciones, en los tabiques, pavimentos y falsos techos, además de dos inodoros no accesibles.

La actuación incluirá la sustitución de las instalaciones existentes: tabiques, aparatos sanitarios, revestimientos, pavimentos y techos. Además, se realizarán las adecuaciones necesarias con la aplicación de medidas de protección contra incendios y la incorporación de un baño accesible "para conseguir una perfecta funcionalidad al tiempo se cumple la normativa vigente", destaca el Ayuntamiento.