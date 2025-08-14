Siero organiza nuevos talleres tecnológicos gratuitos para 75 jóvenes: así te puedes apuntar

El Ayuntamiento de Siero ha organizado una nueva edición de "Les mañanes de Siero", unos talleres tecnológicos y audiovisuales juveniles gratuitos que organiza la Fundación Municipal de Cultura a través de la Oficina Joven.

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, presentó ayer el programa de las actividades, que tendrán lugar en varias sedes y diferentes fechas: el Centro Polivalente Integrado de Lugones, del 25 al 29 de agosto; en el centro cultural de La Fresneda, del 1 al 5 de septiembre; y en la Casa de Cultura de El Berrón, del 1 al 5 de septiembre.

Los talleres están destinados a jóvenes a partir de 5º de Primaria y estudiantes de ESO. En el Berrón serán de 8 a 14 años de edad. El horario de las actividades es de lunes a viernes, de 11. 00 a 14.00 horas.

Cada día tendrá lugar un taller distinto con contenidos relacionados con la tecnología como realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial, videojuegos educativos, narrativas transmedia y robótica educativa.

Todas las actividades son gratuitas, y las inscripciones se harán a través de la web municipal a partir del 18 de agosto hasta cubrir las plazas disponibles, que son 25 en cada localidad.

Campamento digital

En Pola de Siero también se organizará una edición del Campamento Digital de la Fundación Cibervoluntarios durante la primera semana de septiembre. Las inscripciones para esta actividad ya están abiertas a través de la web municipal para todos los que deseen apuntarse.

La edil Aurora Cienfuegos ha animado a niños y jóvenes a sumarse a estas actividades, destacando que "además de resultar divertidas, les permitirá adquirir nuevos conocimientos en el ámbito de la tecnología".