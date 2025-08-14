UGT, sobre Costco: "No estamos para rechazar inversiones"
Lanero ve "perfectamente compatible" proteger el pequeño comercio y que Asturias albergue grandes superficies
Y. G. / Agencias
El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, alertó ayer de que la región no puede permitirse el lujo de rechazar a todas aquellas empresas que quieran venir a instalarse y a producir. "No estamos para rechazar ninguna actividad productiva", insistió Fernández Lanero en referencia a quienes rechazan la implantación en Siero de la multinacional estadounidense de hipermercados Costo. El dirigente sindical se expresó así durante la presentación del Informe de la Situación Sociolaboral de Asturias, elaborado por UGT, en el marco de la 68º Feria de Muestras de Asturias, en Gijón.
Según Fernández Lanero, es "perfectamente compatible" proteger el pequeño comercio al mismo tiempo que una superficie comercial como Costco se implante en Asturias. Con todo, matizó que se han de poner medidas que protejan al comercio local.
Asimismo, el secretario general de UGT Asturias se refirió de forma similar a la polémica tramitación de la mina de oro de Salave (Tapia), actualmente en fase de información pública. El sindicalista recalcó que "no se pueden poner trabas", sino que la empresa promotora (en este caso, Exploraciones Mineras del Cantábrico) debe cumplir con las obligaciones medioambientales.
Por otro lado, Lanero también afirmó que el mercado laboral de Asturias registra "datos positivos", aunque recordó que "es necesario seguir subiendo salarios y generar actividad con empleos de calidad, con sueldos en torno 1.800 u 1900 euros".
"Si alguien piensa que un trabajador, ganando 1.160 euros mensuales, va a poder acceder a una vivienda y tener un plan de vida y un proyecto de futuro, se equivoca", lamentó el dirigente sindical, que subrayó que el alquiler medio "ya supera los 700 euros al mes".
En materia de infraestructuras, Lanero instó a que se acelere el desarrollo el Corredor Atlántico para impulsar el tráfico ferroviario de mercancías. En su opinión, no se ha creado un frente real para potenciarlo y que sea la ruta comercial que conecte con Europa.
También consideró fundamental proteger en Asturias a las empresas y a la capacidad productiva, empezando por ArcelorMittal. La mejor manera de hacerlo, para él, es teniendo infraestructuras energéticas que permitan garantizar el suministro, por lo que apostó por un plan integral para el Principado, que se incluya en el nacional, que favorezca la disponibilidad de potencia suficiente.
