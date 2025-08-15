Las peñas de Valdesoto se rebelan tras las sanciones a varias carrozas

Sorpresa monumental entre las peñas de las carrozas de Valdesoto por las penalizaciones aplicadas a tres de ellas en el concurso celebrado el pasado lunes. Las peñas "Les Escueles", "El Chole" y "Los Marotos" fueron sancionadas por excederse en los tiempos de sus representaciones a bordo de sus respectivos artefactos, algo que, según denuncian, "llevaba mucho tiempo sin suceder". De hecho, la última vez que ocurrió algo así fue hace diez años y la infracción de tiempo había sido muy abultada.

En las ediciones siguientes en cambio, y a pesar de que habitualmente se han cronometrado las actuaciones, "siempre se fue flexible y se ha levantado la mano con el tiempo", destacan los peñistas, molestos además porque "nadie nos avisó de que se aplicaría la norma con tanta rigidez, algo que nos cogió a todos por sorpresa".

Las sanciones no son cosa menor: en esta edición ganó la peña "Cotiellos", pero sin el castigo por tiempo lo hubiera hecho, por un punto de diferencia, la peña "Les Escueles". Y lo mismo sucedió con el cuarto puesto, adjudicado a la peña "El Chole", que sin penalización habría quedado en tercer lugar. El tema ha caldeado los ánimos y este miércoles por la noche se celebró una tensa asamblea entre peñas y comisión de casi tres horas de duración en la que, según ha podido saber este periódico, hubo gritos y hasta portazos, con peticiones de impugnación de los resultados y la proclamación de los "legítimos" ganadores obviando las penalizaciones.

Finalmente, la situación parece haberse calmado por el momento. Las peñas han acordado acatar los resultados y juntarse a finales de septiembre para debatir y fijar entre todos una norma común para ediciones sucesivas, en la que quede claro cómo se puntúa, sin excepciones.

"La sanción nos impidió ganar", se lamentaban ayer los integrantes de "Les Escueles", que llegaron a hablar en la asamblea del miércoles de impugnar las votaciones. "Nos pasamos unos segundos, y en la reunión pedimos explicaciones porque nunca habían sido tan estrictos con el tiempo, y sin previo aviso", señalan.

No obstante, quieren limar asperezas con la comisión encargada de organizar las fiestas de San Félix porque "hacen un trabajo excepcional, y tampoco queremos ser injustos", reconocen, a la par que exigen "unas normas claras para todos".

Del mismo parecer son en la peña "El Chole". Podrían haber quedado terceros, y de hecho los terceros clasificados, "El Chabolu", les ofrecieron el puesto al considerar que lo merecían. "Lo rechazamos porque al final tuvimos el reconocimiento del pueblo de Valdesoto y eso nos basta", señalan. Pero exigen que "se aplique la misma flexibilidad en los tiempos que en otras cuestiones en las que sí se ha levantado la mano este año". Y citan la posibilidad de que las puntuaciones se conociera antes de la apertura de sobres, la comunicación de las penalizaciones de forma tardía y sin posibilidad de verificación del exceso de tiempo y la "rectitud carente de precedentes" en la aplicación de las normas.

La comisión de festejos, presidida por Andrés Berdayes, sostiene por su parte que "estamos trabajando para solucionar el tema lo más rápido posible".