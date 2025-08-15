Siero prepara una parcela de 25.000 metros para la Ciudad de la Justicia

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, vuelve a la carga para conseguir hacerse con la futura Ciudad de la Justicia. El regidor pone toda la carne en el asador y acaba de anunciar que el próximo mes de septiembre pondrá a un equipo de técnicos a trabajar en la definición de una parcela de más de 25.000 metros cuadrados en el entorno de Paredes para albergar dicho proyecto.

Se trataría de una cesión "completamente gratuita", de un espacio que deberá ser reunificado para conseguir una parcela con una forma regular, y que está ubicada junto al concesionario de Adarsa, en los accesos al centro comercial Parque Principado. La operación, en caso de que sea rechazada por el Principado, no será baldía para el concejo: "Si no se acepta la cesión, esta bolsa de suelo se pondría en el mercado para atraer nuevas inversiones a Siero, avanza García.

El valor de la parcela, antes de la crisis del 2008, estaba estimado en 300 euros el metro cuadrado, lo que elevaría el valor total del terreno a unos 7 millones de euros, pendiente de ajustar a los precios actuales. Se trata de un espacio "muy bien comunicado", y por ello el Regidor quiere seguir avanzando y concretando su propuesta. "Si realmente se opta por una Ciudad de la Justicia justa en cuanto a ubicación, Siero es el lugar ideal", sostiene el alcalde sierense, que ya trabaja sobre planos para regularizar la parcela, catalogada como suelo urbano consolidado.

Será preciso negociar con algunos propietarios particulares para hacer que la parcela tenga un espacio rectangular regular, y en ello trabajará un equipo de arquitectos y abogados, con el fin de que "esté solventado cuanto antes para poder ofrecer este espacio al gobierno regional, con el mayor espacio de aprovechamiento posible".

Si se pusiera finalmente en el mercado, "tenemos la mejor ubicación comercial posible", reconoce García, quien señala como "plan B" para este espacio la generación de nuevos recursos económicos en el concejo, en una zona "con una alta demanda".

La idea de que Siero albergue la Ciudad de la Justicia de Asturias ya fue lanzada por Ángel García en junio al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, quien no vio la propuesta descabellada. Poco después fue el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien enfrío las expectativas sobre la propuesta de Siero, al remarcar que el futuro de la unificación de las sedes judiciales ovetenses "pasa por Llamaquique". n