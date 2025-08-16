El PP critica los planes de aparcamiento en Siero: afirma que "serán todos de pago" dentro de unos meses

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Siero, Juan Luis Berros, ha acusado al alcalde, el socialista Ángel García, de "intentar enmascarar el acuerdo municipal" adoptado hace unos meses –"en base a su mayoría absoluta, así como con otros grupos políticos que le vienen apoyando desde el inicio del mandato"– por el que ha iniciado "la contratación de una empresa adjudicataria para la explotación de la zona azul en Siero durante los próximos cuatro años". A ellos se sumaría otro de prórroga que, duplicando las plazas reguladas de pago ya existentes, "habla de cifras de más de 400.000 euros al año con importantes beneficios económicos netos para el Ayuntamiento", afea Berros.

El PP denuncia que "de nuevo el Alcalde vuelve a faltar a la verdad" cuando dice que el nuevo parking disuasorio de 164 plazas de aparcamiento ubicado en la zona de la Venta La Uña, en Pola de Siero, será de momento gratuito aunque esté pintado como zona azul, "o que en la nueva regulación de la ordenanza local pendiente de aprobación o modificación habrá beneficios para los ciudadanos".

Berros acusa al Alcalde de "no haber ofrecido una sola razón" por la que éste y otros aparcamientos que se implantarán en el concejo deban ser de pago, "incluso mediante pagos mensuales de tarifa plana de elevado importe". Y defiende que "un ayuntamiento rico como el de Siero no precisa los ingresos que percibirá por tal adjudicación". En este sentido, para el portavoz del PP "no es necesario ni que este parking ni otros se destinen a estacionamiento de zona azul", porque en ellos "no se precisa una rotación de vehículos".