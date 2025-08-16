La sequía causa problemas en Molleo (Siero): estas son las medidas para paliar la falta de agua
El Ayuntamiento aporta 32.000 litros diarios con cubas para garantizar el suministro
La localidad sierense de Molleo empieza a sufrir los efectos de la sequía y la falta de lluvias en forma de escasez de agua. El Ayuntamiento de Siero ha comenzado a repartir durante ese mes cubas para aportar agua a los manantiales que suministran a la zona, habida cuenta de que se están registrando problemas en algunos sondeos.
El concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino Martínez, organiza estos días la labor que se desarrolla desde el 1 de agosto. El edil estuvo presente coordinando los trabajos para mantener el suministro a los vecinos, con el aporte de unos 32.000 litros diarios.
Por su parte, Martínez hizo un llamamiento a la población para que haga un uso responsable del agua, recordando que "cada día es un bien más preciado, especialmente en época estival. Un uso razonable y responsable en grifos y baños contribuye a garantizar un mejor servicio para todos".
