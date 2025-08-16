La sequía causa problemas en Molleo (Siero): estas son las medidas para paliar la falta de agua

El Ayuntamiento aporta 32.000 litros diarios con cubas para garantizar el suministro

Manuel Pergentino Martínez, en Molleo

Manuel Pergentino Martínez, en Molleo / A. S.

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

La localidad sierense de Molleo empieza a sufrir los efectos de la sequía y la falta de lluvias en forma de escasez de agua. El Ayuntamiento de Siero ha comenzado a repartir durante ese mes cubas para aportar agua a los manantiales que suministran a la zona, habida cuenta de que se están registrando problemas en algunos sondeos.

El concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino Martínez, organiza estos días la labor que se desarrolla desde el 1 de agosto. El edil estuvo presente coordinando los trabajos para mantener el suministro a los vecinos, con el aporte de unos 32.000 litros diarios. 

Por su parte, Martínez hizo un llamamiento a la población para que haga un uso responsable del agua, recordando que "cada día es un bien más preciado, especialmente en época estival. Un uso razonable y responsable en grifos y baños contribuye a garantizar un mejor servicio para todos".

