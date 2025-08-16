La parroquia de Viella desafió ayer las altas temperaturas para festejar la misa y procesión en honor de la patrona, con la participación de decenas de fieles que no quisieron perderse la jornada. Tras la tras la demostración de fervor religioso tuvo lugar una animada sesión vermut con puya l’ramu, juegos infantiles por la tarde y la presencia de un food truck para reponer fuerzas antes de la actuación delgrupo de jóvenes "Mëys Casse". Por la noche hubo verbena con DJ Discoastur y Nacho Otero.

Viella (Siero) celebra a la Virgen con misa, procesión y ramos

Los festejos habían comenzado el juevescon el "Paxarrazu" y una de las citas más esperadas por la juventud, la Gira del Agua por las calles de Viella, este año con la temática "La Selva", rematada al caer la tarde con una gran corderada.

Hoy sábado se llevará a cabo la I Concentración de Coches Clásicos de Viella a las 12.30 horas, seguida de sesión vermut. A las 17.00 horas se celebrará la misa en honor a los difuntos de la parroquia y una hora después comenzará el reparto del bollu y la botella de vino. La recogida de tortilla para el XIX Concurso de Tortillas será desde las 21.30 hasta las 22.00. Cerrarán la noche la orquesta Paréntesis y DJ Discoastur, y a las 00.30 horas tendrá lugar la gran quema de fuegos artificiales.

Y mañana l domingo 17 se disputará la carrera de promoción a las 10.30 horas. A las 11.00 se celebrará el XVI Open BTT Infantil Viella y el XIX Futurobike. La programación se cerrará a las 13.00 horas con la última sesión vermut. Un completo progama con opciones para todos los gustos.