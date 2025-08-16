Viella (Siero) celebra a la Virgen con misa, procesión y ramos

Decenas de personas participaron en la gira del agua del pasado jueves por el pueblo

Un momento de la procesión de ayer

Un momento de la procesión de ayer / R. L. P.

Luján Palacios

Luján Palacios

Viella (Siero)

La parroquia de Viella desafió ayer las altas temperaturas para festejar la misa y procesión en honor de la patrona, con la participación de decenas de fieles que no quisieron perderse la jornada. Tras la tras la demostración de fervor religioso tuvo lugar una animada sesión vermut con puya l’ramu, juegos infantiles por la tarde y la presencia de un food truck para reponer fuerzas antes de la actuación delgrupo de jóvenes "Mëys Casse". Por la noche hubo verbena con DJ Discoastur y Nacho Otero.

Viella (Siero) celebra a la Virgen con misa, procesión y ramos

Viella (Siero) celebra a la Virgen con misa, procesión y ramos

Los festejos habían comenzado el juevescon el "Paxarrazu" y una de las citas más esperadas por la juventud, la Gira del Agua por las calles de Viella, este año con la temática "La Selva", rematada al caer la tarde con una gran corderada.

Hoy sábado se llevará a cabo la I Concentración de Coches Clásicos de Viella a las 12.30 horas, seguida de sesión vermut. A las 17.00 horas se celebrará la misa en honor a los difuntos de la parroquia y una hora después comenzará el reparto del bollu y la botella de vino. La recogida de tortilla para el XIX Concurso de Tortillas será desde las 21.30 hasta las 22.00. Cerrarán la noche la orquesta Paréntesis y DJ Discoastur, y a las 00.30 horas tendrá lugar la gran quema de fuegos artificiales.

Y mañana l domingo 17 se disputará la carrera de promoción a las 10.30 horas. A las 11.00 se celebrará el XVI Open BTT Infantil Viella y el XIX Futurobike. La programación se cerrará a las 13.00 horas con la última sesión vermut. Un completo progama con opciones para todos los gustos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Conmoción en el oviedismo por la muerte del joven hincha Álvaro Carrio tras volcar con su coche en la autovía
  2. La salida de la Autovía Minera cortada en Siero, sin fecha de reapertura: esta es la alternativa para los conductores
  3. Ingenio sobre ruedas en las carrozas de Valdesoto, así ha sido su desfile: 'Es bestial, esto hay que vivirlo
  4. Accidente en la 'Y' en hora punta: vuelca una furgoneta y genera retenciones a la altura de Parque Principado
  5. Las peñas de Valdesoto se rebelan tras las sanciones a varias carrozas
  6. La Peña Cotiellos, tercer triunfo seguido en Valdesoto con una sátira sobre la inteligencia artificial: 'Somos una familia
  7. Adiós a Abel Mañana, 'Marconi', histórico comerciante de Pola de Siero: 'Fue un gran empresario
  8. Abelín, ¿cómo fue que nos dejaste?': el emocionado adiós a Abel Mañana, emblema del comercio poleso 'de siempre

Vuelco en las carrozas de Valdesoto: la peña Les Escueles, nueva ganadora

Vuelco en las carrozas de Valdesoto: la peña Les Escueles, nueva ganadora

Viella (Siero) celebra a la Virgen con misa, procesión y ramos

Viella (Siero) celebra a la Virgen con misa, procesión y ramos

El PP critica los planes de aparcamiento en Siero: afirma que "serán todos de pago" dentro de unos meses

El PP critica los planes de aparcamiento en Siero: afirma que "serán todos de pago" dentro de unos meses

Siero prepara una parcela de 25.000 metros para la Ciudad de la Justicia

Siero prepara una parcela de 25.000 metros para la Ciudad de la Justicia

Las peñas de Valdesoto se rebelan tras las sanciones a varias carrozas

Las peñas de Valdesoto se rebelan tras las sanciones a varias carrozas

Siero organiza nuevos talleres tecnológicos gratuitos para 75 jóvenes: así te puedes apuntar

Siero organiza nuevos talleres tecnológicos gratuitos para 75 jóvenes: así te puedes apuntar

Pola de Siero estrena aparcamiento: este es el nuevo espacio habilitado en la zona este de la capital

Pola de Siero estrena aparcamiento: este es el nuevo espacio habilitado en la zona este de la capital

Siero da por acabadas las mejoras en El Bayu, un campo "con años de mal uso"

Siero da por acabadas las mejoras en El Bayu, un campo "con años de mal uso"
Tracking Pixel Contents