Vuelco en las carrozas de Valdesoto: la peña Les Escueles, nueva ganadora

Los resultados del concurso de las carrozas de Valdesoto el pasado lunes levantaron ampollas por la aplicación estricta de la normativa de tiempos en las representaciones. Tanto, que tras una tensa asamblea de las peñas el pasado miércoles, ayer mismo la comisión de festejos decidía revocar las puntuaciones y, por lo tanto, hacer ganadora a la carroza que había quedado segunda: la de la peña Les Escueles.

A ellos les hubiera correspondido el triunfo de no ser por la penalización de tiempos que ahora, en una decisión sin precedentes, se ha decidido levantar. Con lo cual, la Peña Cotiellos y su carroza "IA mí qué Pinón", ganadora oficial el pasado lunes, pasa a ser segunda. Lo mismo sucede con el tercer puesto: había sido para la peña El Chabolu, pero al desaparecer las sanciones, ahora el tercer puesto del cajón es para El Chole.

La decisión de cambiar los resultados ha sido adoptada por la sociedad de festejos de San Félix de Valdesoto tras la avalancha de quejas que se produjeron por lo que las peñas entienden como una aplicación demasiado estricta de la norma, que nunca había tenido lugar en esos términos, y de la que, como aseguran, no se les avisó.

Así pues, el cambio se ha asumido una vez "revisados los argumentos de la asamblea del pasado miércoles 13 de agosto, con relación a la aplicación de las bases del concurso y con el fin de mantener vivo el espíritu festivo y colaborador entre peñas y organización", señala la comisión en un comunicado público difundido en la tarde de ayer.

Añaden que agradecen "las críticas y sugerencias recibidas, puesto que permiten a esta comisión mejorar el funcionamiento del concurso y ajustar la interpretación de las bases en el futuro", y por ello consideran que "procede eliminar las penalizaciones impuestas por exceso de tiempo en la puesta en escena, modificando por lo tanto la lista de puntuaciones de esta edición del concurso". El ranking ahora está liderado por la carroza "La Traviesa", de Les Escueles, seguida de la creación de Cotiellos, "Érase una boda con rulos" de El Chole; "El gochu, el feu y el fatu", de El Chabolu; "La niebla tien memoria", de Ca’ Fredín; "Marotovisión", de Los Marotos; "Cuando cae la nuechi", de la peña Bendición; "¿Cuál de toos sedrá?", de la peña Nun me Tientes y "Vida plena", de la peña El Matu.

La decisión se ha tomado en un claro intento por recuperar la concordia en una parroquia que, además, aspira a ser Pueblo Ejemplar con las carrozas como una de sus principales bazas. "Somos conscientes de que los sentimientos del pasado lunes no se pueden cambiar. No obstante, confiamos en que esta rectificación contribuya a mantener la ilusión y la armonía entre peñas y comisión, ya que cada año nos regalan su tiempo, sus habilidades, su buen humor y su creatividad para mantener viva la tradición que hace únicas nuestras fiestas de Valdesoto", señalan en el comunicado.

Las partes implicadas decidieron el pasado miércoles emplazarse a una reunión en el mes de septiembre para establecer de forma clara e inequívoca las normas que rijan los desfiles en adelante. Con ello quieren evitar este tipo de situaciones que han levantado amplia polvareda entre peñas y con la organización de una fiesta declarada de interés turístico regional.