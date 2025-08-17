El Arzobispado vende un solar en la Pola para pagar la obra de la iglesia

El Arzobispado de Oviedo negocia la venta de un solar en Pola de Siero, propiedad de la Iglesia, para ayudar a costear la nueva fase de obras en el templo parroquial de San Pedro. Se trata de una finca urbana, en la calle Celleruelo, que se ha quedado vacía tras el derribo de la casa que la ocupaba. Da en su parte trasera a la plaza de la Libertad, y aunque no es muy grande, se estima que podría servir para la construcción de un edificio de viviendas en altura, a semejanza de los que se han levantado en la zona.

La operación pretende así sacar rendimiento de un solar que fue recibido por la Iglesia como herencia, aprovechando además el tirón de la edificación en la capital polesa en los últimos años.

Además, supondría una buena ayuda para pagar los 380.000 euros que costará la nueva fase de intervenciones en la iglesia de la Pola, centrada en esta ocasión en la techumbre y las paredes laterales, con muchos problemas de humedad.

La comisión creada al efecto ha conseguido recaudar hasta el momento 180.000 euros, una cantidad con la que estiman que las obras podrían comenzar ya a principios del año que viene. Ahora mismo, sólo faltaría obtener el permiso necesario de la consejería de Cultura, al tratarse de un elemento patrimonial, y en cuanto ese trámite, "que está ya a punto", como señala el párroco Fermín Riaño, "ya podríamos iniciar el proceso de licitación con un mínimo de tres empresas".

La intención es que, si todo marcha según lo previsto, se pueda contactar con las empresas "para septiembre u octubre", toda vez que el resto de permisos y trámites ya han sido cumplimentados.

Los trabajos se financian con colectas y donativos de particulares y empresas, la venta de las bautizadas como "Teyes de San Pedro" (pequeños imanes en forma de teja que suponen una donación simbólica), subvenciones y venta de lotería de Navidad, que ya está a la venta. Supone "un gran esfuerzo", reconoce el sacerdote, pero "poco a poco va saliendo".

Además, cuentan con que el año que viene el Ayuntamiento de Siero habilite en sus presupuestos anuales una partida especial para la recuperación de elementos patrimoniales del concejo, tal y como avanzó hace unos días el alcalde, Ángel García. La idea es que el proyecto de rehabilitación de la iglesia pueda optara estas ayudas.

Una intervención que "urge cada vez más", recuerda Riaño, y que con el otoño y el invierno en puertas se enfrenta de nuevo a las lluvias, filtraciones y humedades. Los desperfectos son visibles en los paramentos exteriores del templo, con muchos desconchones. Y en el interior "casi todos los días se nos cae un trozo del techo raso en la zona del altar", lamenta el párroco.

Los trabajos se centrarán en las paredes laterales, la techumbre, el local parroquial y el adecentamiento del exterior de la iglesia. No hay problemas de estructura, como sucedía en la primera fase de la rehabilitación, en la que se mejoraron las dos torres, pero se quieren atajar cuando antes las humedades, porque se trata de espacios que se usan mucho para catequesis o reuniones de los grupos de scouts, y los problemas afectan también a la zona del altar. Asimismo, quieren soterrar los cables eléctricos que transcurren por la parcela del templo.