La calle El Molín, en el barrio de la Isla de la Pola, cortada por obras durante seis meses
Los trabajos obligan a cerrar este lunes parte del vial para construir una estación de bombeo que evite las inundaciones
El Ayuntamiento de Siero inicia hoy una nueva fase de las obras de mejora del colector general de Pola de Siero en el barrio de la Isla, unos trabajos que se emprenden para evitar las inundaciones recurrentes de bajos y garajes en caso de precipitaciones abundantes. La intervención, muy esperada por los vecinos de esta parte de la capital sierense, lleva aparejado a partir de hoy y hasta el fin de la obra el corte parcial de la calle El Molín.
Es en este vial donde se va excavar un pozo de bombeo para mejorar el alivio de aguas, entre la calle La Isla y la Gran Vía, y por ello sólo estará permitido circular entre Alfonso Iglesias y la calle La Isla, mientras que se establecerán desvíos por Gran Vía, impidiendo la salida hacia la glorieta de Ullaga.
Los trabajos, con un presupuesto de 411.983 euros y un plazo de ejecución de seis meses, tienen como finalidad corregir las deficiencias que provocan inundaciones en La Isla y mejorar el funcionamiento hidráulico del colector general de Pola de Siero. En esta fase de obras se ejecutará una estación de bombeo, con el desvío del colector principal. El mes pasado ya se inciaron las labores para instalar un colector de 60 metros paralelo al existente, para aumentar la capacidad hidráulica.
