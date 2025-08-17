La peña ganadora en las carrozas de Valdesoto: "Rectificar es de sabios"

Les Escueles han vuelto al primer puesto tras la eliminación de sanciones por exceso de tiempo en las representaciones

Los integrantes de la peña «Les Escueles», el pasado lunes. | LES ESCUELES

Los integrantes de la peña «Les Escueles», el pasado lunes. | LES ESCUELES

Luján Palacios

Luján Palacios

Valdesoto (Siero)

La peña "Les Escueles", flamante ganadora del concurso de las carrozas de Valdesoto celebrado el pasado lunes, tras ser sancionada primero y rehabilitada en el primer puesto después, ha querido agradecer la decisión de eliminar las penalizaciones por tiempo.

"Queremos reconocer la labor de la comisión de fiestas. Rectificar es de sabios, y su decisión de revisar la sanción demuestra el compromiso que tienen con la justicia y la transparencia en el certamen", destacan.

Asimismo, "también pedimos disculpas si en algún momento, fruto de la tensión y la emoción, nuestras palabras o actitudes no fueron las más adecuadas. A veces, en el calor de la competición, se pueden perder las formas, pero siempre prevalece el respeto y la admiración por todos los que hacen posible esta tradición", indican en un comunicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents