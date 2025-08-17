La peña ganadora en las carrozas de Valdesoto: "Rectificar es de sabios"

La peña "Les Escueles", flamante ganadora del concurso de las carrozas de Valdesoto celebrado el pasado lunes, tras ser sancionada primero y rehabilitada en el primer puesto después, ha querido agradecer la decisión de eliminar las penalizaciones por tiempo.

"Queremos reconocer la labor de la comisión de fiestas. Rectificar es de sabios, y su decisión de revisar la sanción demuestra el compromiso que tienen con la justicia y la transparencia en el certamen", destacan.

Asimismo, "también pedimos disculpas si en algún momento, fruto de la tensión y la emoción, nuestras palabras o actitudes no fueron las más adecuadas. A veces, en el calor de la competición, se pueden perder las formas, pero siempre prevalece el respeto y la admiración por todos los que hacen posible esta tradición", indican en un comunicado.