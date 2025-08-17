La peña ganadora en las carrozas de Valdesoto: "Rectificar es de sabios"
Les Escueles han vuelto al primer puesto tras la eliminación de sanciones por exceso de tiempo en las representaciones
La peña "Les Escueles", flamante ganadora del concurso de las carrozas de Valdesoto celebrado el pasado lunes, tras ser sancionada primero y rehabilitada en el primer puesto después, ha querido agradecer la decisión de eliminar las penalizaciones por tiempo.
"Queremos reconocer la labor de la comisión de fiestas. Rectificar es de sabios, y su decisión de revisar la sanción demuestra el compromiso que tienen con la justicia y la transparencia en el certamen", destacan.
Asimismo, "también pedimos disculpas si en algún momento, fruto de la tensión y la emoción, nuestras palabras o actitudes no fueron las más adecuadas. A veces, en el calor de la competición, se pueden perder las formas, pero siempre prevalece el respeto y la admiración por todos los que hacen posible esta tradición", indican en un comunicado.
- Conmoción en el oviedismo por la muerte del joven hincha Álvaro Carrio tras volcar con su coche en la autovía
- Ingenio sobre ruedas en las carrozas de Valdesoto, así ha sido su desfile: 'Es bestial, esto hay que vivirlo
- Las peñas de Valdesoto se rebelan tras las sanciones a varias carrozas
- Accidente en la 'Y' en hora punta: vuelca una furgoneta y genera retenciones a la altura de Parque Principado
- La Peña Cotiellos, tercer triunfo seguido en Valdesoto con una sátira sobre la inteligencia artificial: 'Somos una familia
- Un camión pierde una rueda y provoca retenciones en la A-64, en Siero
- Siero finaliza la segunda fase de la Plaza Central de Lugones, 'ejemplo de transformación urbana
- Lugones estrenará en 2026 el área de autocaravanas “más amplia y equipada de Asturias”