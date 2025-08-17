Siero completa un saneamiento en Bendición: estas son las cifras de la inversión

El Ayuntamiento de Siero ha finalizado las obras de saneamiento en el núcleo de Godina, en Bendición (Valdesoto). Los trabajos han contado con un presupuesto de 116.392,41 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El núcleo de Godina cuenta con una población de 36 habitantes y 12 viviendas que hasta ahora no disponían de red de saneamiento. Las obras han consistido en la recogida de las aguas residuales y su conducción por gravedad hasta el colector general del rio Negro, al que se conecta en dos puntos. La longitud total de los nuevos colectores es de 539,29 metros en PVC, distribuidos en tres tramos.

El concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino Martínez, explica que "con esta actuación culminamos el plan previsto para llevar el saneamiento a toda la zona de Valdesoto-Bendición. La intervención permitirá resolver los vertidos existentes en este último tramo pendiente, garantizando el servicio a los vecinos. Se trata de una nueva muestra del compromiso del equipo de gobierno y del Ayuntamiento de Siero con la mejora de las infraestructuras de saneamiento en el ámbito rural".

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 81 proyectos diferentes que han dado servicio a 8.449 vecinos y 144 empresas. En 2025, la inversión total será superior a los 4,7 millones de euros, sumando las partidas previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito. Recientemente se adjudicó el proyecto de saneamiento de los núcleos de Villaescusa y El Escobal, en la parroquia de Santa Marta del Carbayín, que dará servicio a unos 70 vecinos de 24 viviendas y cuenta con un presupuesto de 258.988,15euros con cargo a remanentes.