El Berrón, en Siero, también tendrá Pitufina: estos son los planes del Ayuntamiento para la renovación de la Avenida de Oviedo

Siero se está convirtiendo en el municipio de los Pitufos. El alcalde, Ángel García, acaba de anunciar que El Berrón también contará con uno de estos peculiares personajes azules como parte del ornato público: en concreto, se colocará una Pitufina en el entronque entre la Avenida de Oviedo de El Berrón y la carretera Nacional 634, tras finalizar las obras de urbanización de dicha calle.

Si en la Pola la decisión de colocar otra Pitufina en la glorieta de entrada desde la Autovía Minera ha despertado el rechazo de muchos vecinos, con una recogida de firmas en contra de esta decisión en marcha, en el caso de El Berrón han sido los propios residentes los que reclaman la figura. "Nos la ha pedido un grupo de chicas jóvenes", señala el regidor, quin indica que las obras en la Avenida de Oviedo servirán para "modernizar la localidad y hacer de ella una ciudad atractiva para vivir".

Los trabajos tendrán lugar entre la calle San Martín y el entronque con la carretera N-634. El presupuesto es de 899.043,13 euros y son cinco meses de ejecución.

La avenida de Oviedo tiene una longitud total de 840 metros, de los cuales 480 metros ya fueron objeto de una reurbanización anterior. El proyecto actual se centrará en los 360 metros restantes, en el tramo oriental, que presenta deficiencias urbanísticas importantes, tales como aceras discontinuas, una sección transversal irregular, baja accesibilidad peatonal y un estado general de deterioro en pavimentos, mobiliario urbano y redes de servicios.

Las obras consistirán en la renovación completa de los pavimentos, aceras y zonas de aparcamiento, ampliando las áreas peatonales y mejorando la accesibilidad. Además, se reorganizará la sección transversal para facilitar una circulación más fluida y segura, tanto para los vehículos como para los peatones.