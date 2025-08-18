El jugador del Oviedo Álex Cardero pregonará las fiestas de Lugones: este es el programa completo de las actividades

La localidad de Lugones se preparara para celebrar a lo grande las fiestas patronales en honor de Santa Isabel, que comienzan el próximo jueves día 28 con el campeonato de parchís y tute en prau de la fiesta.

El viernes 29 tendrá lugar el chupinazo y pregón a cargo de Álex Cardero, jugador del Real Oviedo, justo antes de la salida de la Ruta de Santa Isabel 2.0, amenizada por DJ y para la que es necesario apuntarse en las redes sociales de la asociación de festejos.

El día 30 habrá vermú rociero, desfile folclórico internacional por el centro, muestra folclórica en el Centro Polivalente Integrado y verbena con Waykas, el domingo día 31 se celebrará la misa solemne con subasta del ramu. La jornada se completará con vermú musical, juegos infantiles, una visita guiada por la tarde al parque de La Cebera y la música de Grupo Beatriz para poner el prau a bailar.

El lunes 1 de septiembre será el día del socio con reparto de bollo, botella y vaso de sidra, con desfile de gigantes y cabezudos, tardeo y fuegos artificiales pasada la medianoche. Y para terminar, el martes día 2 se festejará el día del niño con precios populares en las atracciones y una obra de teatro en el Centro Polivalente dirigida al público menudo.