La Pola ahonda su declive comercial: un total de 26 locales vacíos en las calle peatonales

Pola de Siero sigue ahondando en el declive comercial de las calles del centro. Los viales principales de la capital sierense, las calles peatonales conocidas como "calles cerradas", suman ya un total de 28 bajos cerrados: tiendas que han ido dejando su actividad sin encontrar un relevo y que languidecen entre carteles de "se alquila" y restos de su antigua actividad.

Entre las calles Enrique II, Martín de Lugones y Conde Santa Bárbara suman 26 locales vacíos, dos más si se añaden los de Celleruelo en ese tramo. Un proceso que se inició hace años y que no parece tener marcha atrás. Únicamente se está trabajando para la apertura de un negocio de peluquería en Martín de Lugones. El resto de espacios llevan ya, en algunos casos, lustros enteros sin actividad. El último comercio mítico en desaparecer de la capital sierense, la librería Naredo, contempla el paso de los peatones con un cartel anunciando el alquiler del espacio y otro en el que aún reza la "liquidación por jubilación". Los últimos responsables del espacio intentaron el traspaso durante muchos meses, y finalmente no pudo ser posible. Naredo, emblema de la venta de material escolar, papelería y estudio de fotos, cerró irremisiblemente y sin futuro a la vista.

Como este local, el de la mercería Casa Gorín, que también echó la persiana recientemente por jubilación de la propiedad, y anteriormente lo hicieron negocios clásicos como el bazar El Cero o mucho antes, la perfumería Rovi.

Otros negocios han tenido una vida corta en estas calles: varias tiendas de ropa que cerraron al poco tiempo, algunos locales de telefonía y una tienda de golosinas. El establecimiento de reparación del calzado que era una referencia en la capital sierense es otro de los que acabaron sucumbiendo tras muchos años de actividad.

Aguantan algunos de los de siempre como la tienda de El Chico o la joyería Constantino, junto con algunos locales hosteleros y una media docena de tiendas, para consternación de muchos vecinos que echan de menos la bulliciosa actividad comercial del centro poleso.

Los comerciantes achacan a los altos precios de los alquileres en estas calles la huida generalizada hacia otros viales de la Pola. Cuando no directamente a la competencia de las grandes superficies y del comercio electrónico.

Un vaciado en el que muchos ven un cambio de tendencia y para el que otros reclaman medidas que ayuden a facilitar el desembarco de nuevos proyectos, para que las "calles cerradas", no acaben precisamente así.