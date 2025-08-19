Los cortes en la calle El Molín de Pola de Siero no afectan al mercado

La calle El Molín de Pola de Siero ya está cortada para iniciar los trabajos de construcción de una estación de bombeo para evitar que se produzcan inundaciones en el barrio de La Isla.

Este martes, día de mercado semanal en la zona, no se registraron problemas de circulación. Los coches son desviados a través de la Gran Vía o por la calle La Isla. El corte se extenderá durante los próximos cinco meses, plazo estimado para acabar la obra.

Con ella se quiere atajar el problema recurrente de avenidas de agua en bajos y sótanos en la parte baja del barrio, además de crear un nuevo colector con más capacidad de recogida.