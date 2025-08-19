Los cortes en la calle El Molín de Pola de Siero no afectan al mercado

El vial permanecerá cerrado parcialmente durante cinco meses

Los cortes en la calle El Molín de Pola de Siero no afectan al mercado | L. P.

Luján Palacios

Pola de Siero

La calle El Molín de Pola de Siero ya está cortada para iniciar los trabajos de construcción de una estación de bombeo para evitar que se produzcan inundaciones en el barrio de La Isla.

Este martes, día de mercado semanal en la zona, no se registraron problemas de circulación. Los coches son desviados a través de la Gran Vía o por la calle La Isla. El corte se extenderá durante los próximos cinco meses, plazo estimado para acabar la obra.

Con ella se quiere atajar el problema recurrente de avenidas de agua en bajos y sótanos en la parte baja del barrio, además de crear un nuevo colector con más capacidad de recogida.

Siero inicia el arreglo de un nuevo lote de caminos: estas son las actuaciones previstas

El Principado renueva el polideportivo del Celestino Montoto, en Pola de Siero

Ayer me di cuenta

Mejora en los baños del colegio Santa Bárbara, de Lugones: esta es la intervención prevista

El jugador del Oviedo Álex Cardero pregonará las fiestas de Lugones: este es el programa completo de las actividades

El Berrón, en Siero, también tendrá Pitufina: estos son los planes del Ayuntamiento para la renovación de la Avenida de Oviedo

La Pola ahonda su declive comercial: un total de 26 locales vacíos en las calle peatonales

La calle El Molín, en el barrio de la Isla de la Pola, cortada por obras durante cinco meses

