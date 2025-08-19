Mejora en los baños del colegio Santa Bárbara, de Lugones: esta es la intervención prevista

La actuación costará casi 70.000 euros con un plazo de ejecución estimado en dos meses

La edil de Educación, Eva Iglesias, ante el colegio Santa Bárbara de Lugones. | A. S.

Luján Palacios

Lugones (Siero)

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado las obras de reforma los baños de la primera planta del C.P. Santa Bárbara de Lugones. Los trabajos contarán con un presupuesto de 69.738,45 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

La intervención prevé la adaptación de los aseos a la edad del alumnado que actualmente está haciendo uso de ellos, encajando además un aseo adaptado en el espacio disponible.

Para ello, se ha modificado la distribución existente para los aseos de niños y profesorado. El nuevo aseo para niños no dispondrá de urinarios ya que la edad de los usuarios admite su eliminación. Asimismo, este aseo adaptado tendrá uso compartido con el profesorado, ya que debido a la superficie existente ha sido imposible obtener aseos separados.

La distribución del aseo de niñas se mantiene tal y como se encuentra actualmente. En total se actuará sobre 31,70 metros cuadrados. Para la ejecución de las obras se realizará el levantado de todas las carpinterÍas y aparatos sanitarios, así como el picado de todos los alicatados y pavimentos existentes.





