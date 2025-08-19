El Principado renueva el polideportivo del Celestino Montoto, en Pola de Siero

La Consejería de Educación del Gobierno del Principado de Asturias está ejecutando estos días las obras de reforma de la estructura y cubierta de la pista deportiva en el Colegio Público Celestino Montoto de Pola de Siero.

Se trata de unos trabajos muy demandados por los usuarios desde hace mucho tiempo, habida cuenta del deterioro del equipamiento por los años de uso en el entorno escolar.

La renovación de la cubierta de la cancha ha dejado desnudo el espacio, tras el desmontaje de paredes y cubiertas para proceder a una renovación integral. Apenas ha quedado en pie la estructura metálica del edificio, en el que se gastarán 157.689 euros.

El proyecto para esta ambiciosa obra fue redactado por el Ayuntamiento en el mes de julio de 2024, mientras que la obra y su contratación corren a cargo de los presupuestos de la Consejería de Educación, tal y como reclamaba el gobierno local.

El plazo de ejecución de la intervención es de tres meses, y los primeros trabajos comenzaron a principios del pasado mes de junio, con el fin de interferir lo menos posible en el desarrollo de la actividad escolar en el colegio Celestino Montoto. Según los plazos oficiales, la renovación debería estar acabada para principios del próximo mes de septiembre, justo con el inicio del nuevo curso, si bien aún no han comenzado a colocarse los nuevos elementos de la cubierta.

La empresa adjudicataria es Sotega Noroeste S. L. ,y es una rehabilitación largamente reclamada por la comunidad escolar, dado que el polideportivo ene l que hacen deporte los niños presentaba deficiencias y necesitaba una mejora urgente.