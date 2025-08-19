Siero inicia el arreglo de un nuevo lote de caminos: estas son las actuaciones previstas

EL Ayuntamiento acaba de adjudicar los trabajos de renovación de tres caminos en la zona rural del concejo, concretamente en las parroquias de Anes, Santa Marta de Carbayín y Lieres. Estas actuaciones cuentan con un presupuesto de 359.920,84 euros, y forman parte de dos lotes de caminos que se renovarán con cargo a remanentes.

Una de las intervenciones previstas es la pavimentación de un tramo del camino principal de Huergo, en la parroquia de Anes. El segmento proyectado, de unos 1.107 metros de longitud y ancho medio 3,20 metros, presenta una superficie en aglomerado irregular y envejecido, por lo que requiere una renovación. El proyecto incluye la reparación de unos 273 metros del camino de Pañeda a Pinzales y la actuación completa se desarrolla sobre una longitud total de 1.380 metros. Además, también se van a llevar a cabo las obras para la mejora de la red de drenaje del propio camino añadiendo cunetas y la creación de caños. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 150.212,74 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas.

En la reparación del camino de Reanes a La Cuesta, en la parroquia de Lieres, el tramo proyectado cuenta con 700 metros de longitud y un ancho medio de 3,09 metros con un aglomerado irregular. Una vez finalizados los trabajos, su ancho medio pasará a ser de 4,01 metros. Este camino entronca en su inicio con un camino pavimentado por el Ayuntamiento de Siero en el año 2023 y que discurre hacia el núcleo rural de Rianes d'Arriba. Además, también se van a llevar a cabo las obras pertinentes para la mejora de la red de drenaje del propio camino añadiendo cunetas y caños donde sea necesario. El presupuesto de las obras es de 99.160,15 euros, con un plazo de ejecución de ocho semanas.

Y en el núcleo rural de Lamuño, en la parroquia de Santa Marta de Carbayín, se ha llevado a cabo recientemente una renovación de su red de saneamiento y abastecimiento, presentando partes de sus calles y caminos con un pavimento de aglomerado totalmente remozado. Ante el contraste generado entre el nuevo pavimento de aglomerado asfáltico y el viejo existente, se proyecta una renovación del antiguo pavimento en el centro del pueblo, así como un pequeño ramal de un camino que conecta los núcleos de Lamuño (Santa Marta de Carbayín) y Castiello (Valdesoto), alcanzando una superficie total de aglomerado renovado de 3.764,95 metros cuadrados. Además, se renuevan unos 150 metros de tubería de agua que había quedado antigua. El proyecto cuenta con un presupuesto de 110.547,95 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas.

El alcalde, Ángel García, señala que los presupuestos de 2025 recogen una inversión de 199.824,23 eruos en caminos, a la que se suman los dos lotes con cargo a remanentes adjudicados y los gastos de mantenimiento, como el hormigonado y el desbroce, para un total de 1,4 millones de euros este año. Desde 2015 la inversión en caminos en el concejo de Siero "ha sido de 13,2 millones, con 61 actuaciones y cerca de 34 kilómetros de vías renovadas2, recuerda.