El alcalde pide disculpas por las obras en la Isla, en Pola de Siero: "Cuando hay un problema, lo solucionamos cuanto antes"

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua, Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales, Pergentino Martínez, han visitado este miércoles el avance de las obras de mejora del colector general de Pola de Siero en el barrio de La Isla. La actuación cuenta con un presupuesto de 411.983 euros y un plazo de ejecución de seis meses, y el regidor ha querido pedir disculpas a los afectados por los cambios en el tráfico: "Cuando hay un problema, intentamos solucionarlo cuanto antes", indicó.

Los trabajos tienen como finalidad corregir las deficiencias que provocan inundaciones en La Isla en momentos de altas precipitaciones en cortos periodos de tiempo y mejorar el funcionamiento hidráulico del colector general de Pola de Siero. Para ello se desarrollarán dos actuaciones. En la primera se instalará un colector de 60 metros de longitud paralelo al existente, con el objeto de aumentar la capacidad hidráulica de este tramo. En la segunda se procederá a desviar el colector principal para poder ejecutar una estación de bombeo que evite que se inunden los garajes de los edificios afectados. El saneamiento existente se repondrá mediante un colector de hormigón de 22 metros de longitud. Además, se sellará el pozo 16 para evitar que pase el agua a través del colector que pasa bajo los edificios.

El trazado de la red viene fijado por el de la red viaria, la topografía del terreno y por los puntos de conexión con la red existente allí donde ha sido necesario, tratando de ir paralelo al terreno con el fin de evitar sobreexcavaciones, y que para las pendientes mínimas y máximas se cumplan los condicionantes de capacidad y autolimpieza para las primeras, y de erosiones para las segundas.

Durante la visita el primer edil recordó que ya se han iniciado las obras "que habíamos comprometido con los vecinos de la zona de La Isla para mejorar el problema que había de inundaciones en momentos puntuales de intensas lluvias". A consecuencia de esa problemática, "previamente hicimos un estudio para ver cuáles eran los motivos y como resultado de ello se está ejecutando esta obra. Pedimos disculpas a los vecinos por que un tramo de la calle EL Molín estará cortado durante el transcurso de la obra. Este es un ejemplo de lo que debe hacer un gobierno municipal: cuando surge un problema, intentamos buscar una solución de manera ágil. Con esta actuación esperamos que no se vuelvan a producir inundaciones", destacó.

Desde 2015 el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 81 proyectos diferentes que han dado servicio a 8.449 vecinos y 144 empresas. En 2025, la inversión total será superior a los 4,7 millones de euros sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito.