El PP recoge mil firmas contra la Pitufina prevista en la Pola: "No nos representa"

Guerra en la Pola contra los Pitufos. La decisión del Ayuntamiento de colocar una nueva estatua con uno de estos personajes de dibujo animado en la glorieta resultante de las obras de mejora del acceso desde la Autovía Minera ha desatado las quejas del PP local. Y ni cortos ni perezosos se han embarcado en una recogida de firmas contra lo que entienden como una actuación que poco tiene que ver con el día a día de la capital sierense.

Ayer colocaron su puesto para recabar el apoyo vecinal en pleno mercado de los martes, y a media mañana ya habían conseguido medio millar de rúbricas contra la Pitufina Karateca, la imagen elegida para la Pola.

La concejala en el Ayuntamiento Natalia González Canga explicaba a los viandantes cómo "los sierenses y particularmente los polesos no nos sentimos identificados con la imagen de la Pitufa. Hemos escuchado la voz de los vecinos: ya que en la rotonda en cuestión se van a gastar 35.000 euros, queremos que al menos sea con algo que nos identifique", expone la edil, quien propone "un homenaje a los Güevos Pintos que sí es algo nuestro y singular, una tradición muy querida que sí nos representa".

A media mañana, la acción de recogida de formas ya llevaba en marcha un total de tres horas, y "la verdad es que está funcionando muy bien, ya tenemos medio millar", aseguraba la concejala.

Además, el PP ha repartido hojas de firmas entre varios establecimientos que se han ofrecido voluntariamente a recogerlas, y "va muy bien". El objetivo de la acción es que "nuestro alcalde reflexione y escuche a los polesos y a los sierenses en general, para que cambie de opinión".

Lejos de ello, el regidor anunciaba el pasado lunes la colocación de una nueva figura, en este caso en El Berrón, y a petición popular, según explicó. Será también una Pitufina, y será visible al final de la Avenida de Oviedo una vez que se reforme, en el entronque con la Nacional 634. En Lugones, un Pitufo gruñón saluda a los vecinos desde hace un par de años.

"Nos parece todo con poco sentido común, no entendemos esa obsesión con poner Pitufos en todas las parroquias sierenses, no tenemos nada en contra de esos personajes pero nos parece que hay otras osas que nos representan más", recalca el PP.