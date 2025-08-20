Siero permutará una parcela en El Berrón para ampliar el Centro de Salud

El Ayuntamiento de Siero está ultimando las negociaciones con un propietario particular en El Berrón para la ampliación de las instalaciones del Centro de Salud de la localidad, una actuación muy demandada por los vecinos.

Tal y como explica el alcalde, el socialista Ángel García, el gobierno local lleva ya un tiempo en conversaciones con el dueño de un local anexo al actual ambulatorio con la intención de hacerse con este espacio, y para ponerlo a disposición del Principado. Será el gobierno regional el que se haga cargo de ejecutar la obra una vez que se disponga de los metros necesarios para ello.

Las conversaciones con el dueño del bajo "ya están muy avanzadas". Tanto que se ha alcanzado ya un acuerdo verbal para una permuta de este local por otro de similares características en el concejo.

El dueño del bajo tenía previsto comenzar en él una actividad comercial ligada al acondicionamiento de trasteros, y por eso la permuta se ha convertido en la mejor opción frente a la compra. "El propietario nos comenta que prefiere un nuevo local porque ya tenía los trámites iniciados para su negocio, de manera que le hemos ofrecido varios bajos municipales disponibles en La Pola, El Berrón y Lugones, para que pueda elegir la opción que más le convenga", subraya el regidor.

Se trata, defiende el gobierno sierense, de la opción "más realista", toda vez que pensar en soluciones más ambiciosas como la compra de una finca para levantar un centro de salud nuevo "se escapan de lo que puede ser realizable, y sobre todo, de los tiempos que la ciudadanía espera", subraya García.

Así pues, la previsión es la de que se puedan acondicionar nuevas salas en el bajo anexo, un proyecto que deberá ser ejecutado por el Principado a través de la consejería de Salud. La intención de Siero es la de poder disponer del local en propiedad a finales de este mismo año, de manera que "el Gobierno regional pueda empezar ya a trabajar en el proyecto de remodelación del espacio".

La demanda de los vecinos se ha convertido en los últimos años en un clamor, ante la constante llegada de nuevos habitantes y la escasez de recursos humanos y de espacio para atender la gran cantidad de cartillas adscritas a este centro.

Los usuarios salieron a la calle en varias ocasiones para reclamar que siempre hubiera facultativos suficientes, toda vez que en momentos críticos de verano el centro se quedaba sin atención, o con apenas un médico para miles de pacientes disparando así las listas de espera.

El Ayuntamiento de Siero se ha comprometido además a completar la obra con varias actuaciones en el exterior del edificio, una vez que se amplíe. Así, se prevé reurbanizar y asfaltar la zona, con nuevas luminarias y aceras para facilitar el acceso de los pacientes. "Se había quedado un poco inadecuado a las necesidades de los vecinos", reconoce el alcalde sierense.