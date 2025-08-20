Siero sustituye el lucernario del Archivo Municipal, deteriorado por la intemperie
Los trabajos han costado casi 40.000 euros
El Ayuntamiento de Siero ha finalizado las obras de sustitución del lucernario del archivo municipal, ubicado en el edificio de Urbanismo en Pola de Siero. Esta actuación ha contado con un presupuesto de 39.676,71 euros y un plazo de ejecución de seis semanas.
Tal y como indica la edil Pilar Santianes, las obras han consistido en la sustitución de cristal que presentaba el deterioro propio de las inclemencias meteorológicas y el paso del tiempo por uno nuevo que, además, tiene mejor aislamiento acústico que el anterior. Se ha instalado una nueva estructura de aluminio que sirve de soporte a los nuevos vidrios de seguridad, los cuales cuentan con protección solar y térmica para mejorar el confort interior. Asimismo, se ha revisado, limpiado y adecuado la cubierta plana del archivo y se ha procedido al pintado interior del techo.
Las obras de sustitución del lucernario del archivo municipal están incluidas en el presupuesto de 2025.
