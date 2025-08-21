La actividad del Mercado de Siero baja este año el 9% por el declive del campo

El Mercado de Ganados de Pola de Siero esquiva por el momento los efectos de la sequía en la cabaña ganadera, e incluso espera un repunte de cara a los próximos meses ante la escasez de forraje en Asturias.

La concurrencia actual del mercado en 2025 sí está siendo un 9 por ciento menor con respecto a 2024 en esta misma fecha, pero según explican fuentes del Mercado, este descenso no está motivado por la sequía actual, "sino más bien por el menor número de ganaderías y animales en Asturias", que año a año van a menos. "Quizás también por la sequía y aumento de costes de producción de hace dos años, que hizo que muchas ganaderías tuvieran que vender animales en producción para poder tener liquidez", recuerdan, pero sin especial afectación este año.

Ese descenso de animales productivos sí que puede ser la causa (menos vacas, menos terneros), junto con el cierre de ganaderías, de una menor concurrencia en 2025, arrastrada de la gran sequía de hace dos veranos.

La escasez de agua actual podría ocasionar a corto plazo, de hecho, un repunte de concurrencia. Porque al haber poco forraje en Asturias y dado que los precios del ganado son buenos actualmente, " se venderían los pasteros antes de lo habitual", apuntan desde el Mercado.

A medio plazo "habría que esperar a ver el alcance más adelante, pero no se prevé que dé lugar a un descenso en la cabaña ganadera como hace dos años", pronostican, porque "actualmente la leche tiene buen precio, lo que evita que los ganaderos se desprendan de vacas productoras, y los forrajes para alimentar al ganado de carne no parece que aumenten mucho de precio, puesto que las campañas de forrajes de Castilla fueron buenas y no les ha afectado la sequía".

El mercado sierense cerró el año pasado con un total de 95.060 reses, un 0,5 por ciento menos que en 2023, cuando se alcanzaron las 95.577, si bien el valor comercial de las transaccioines aumentó desde los 48.703.294 euros de ese año a los más de 50 millones registrados en el 2024. El descenso en el número de animales en este periodo obedeció además a las restricciones de movimientos por el mosquito azul.