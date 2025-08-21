Las Amas de Casa de la Pola buscan a dos ganadores de un sorteo: así se puede reclamar

Se busca a dos premiados en Pola de Siero. La Asociación de Amas de Casa Nuestra Señora del Carmen de la capital sierense puso en marcha hace semanas una venta de papeletas para recaudar fondos con destino a la reparación de la iglesia parroquial, y dos de las personas premiadas no han aparecido todavía con lo que no se les ha podido entregar los regalos.

No es cosa menor: en uno de los casos el premio es un cuadro del afamado pintor local Casimiro Baragaña, cedido por su familia para la causa. Y en el otro, se trata de un cheque regalo por valor de 350 euros que se puede canjear en la agencia polesa Viajes Astursiero.

El único boleto premiado para el que sí ha aparecido el ganador es un reloj donado por el periodista Lalo Azcona, que ya ha sido entregado al afortunado.

La presidenta de las Amas de Casa, Pilar Domínguez, insta a todos los que hayan comprado papeletas a revisar los números, para poder hacer entrega de los premios.

La mayoría de los boletos han sido vendidos en la calle, "sobre todo por Mari Juli Lence, la mejor colaboradora vendiendo lotería y todo lo que proponga la parroquia y que vendió 500 papeletas", recuerda Domínguez. "Va a ser difícil que aparezca, pero nos gustaría poder dar los regalos", señala la presidenta. En total recaudaron 2.000 euros para el arreglo del templo.