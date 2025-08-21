El PP de Siero reclama contenedores para los restos de poda en el concejo

El Partido Popular de Siero exige al gobierno local que se mejore la limpieza de la zona rural y periurbana del concejo con un modelo de recogida que evite que las bolsas de basura se acumulen en la vía pública, al lado de los contenedores, o acaben rotas dejando su contenido en la vía pública. Para ello, y respondiendo a las peticiones que les han trasladado vecinos y asociaciones de la zona rural, el PP presentará una moción al próximo pleno en la que insta al Ayuntamiento sierense a colocar los conocidos como contenedores de poda en estas zonas del concejo, para facilitar a los vecinos la recogida de restos vegetales generados tras las labores de poda y siega.

“El método utilizado por el Ayuntamiento hasta el momento es insuficiente”, señala la edil del PP Ana Carmen Yáñez, para quien “el gran problema es que las bolsas se rompen o las rompen los animales al estar depositadas en la vía pública, esparciendo por ésta los restos vegetales”. A esta situación se suma el inconveniente de la inexistencia en el concejo de una recogida para los restos que se encuentran fuera de las bolsas, recuerda.

Desde el PP defienden que existen diversas alternativas para evitar que esto suceda y mejorar con ello la limpieza de la zona rural y periurbana del concejo. Como posibles soluciones destacan la colocación de contenedores específicos para la recogida de los residuos vegetales como ramas, hojas, césped, flores secas y pequeños troncos que se generan tras trabajos de jardinería, y que “permiten una recogida rápida limpia y segura de los restos vegetales, facilitando su traslado a plantas de tratamiento para el reciclaje o compostaje”.

Según apunta Yáñez, el uso de estos contenedores “evitaría la acumulación ilegal de residuos en la vía pública, con lo que también se lograría reducir riesgos ambientales como pueden ser las fermentaciones, los incendios o plagas, entre otros”. Dotar a Siero de una gestión de residuos responsable y sostenible, es otro de los argumentos con los que la edil del PP defiende la necesidad de dotar a la zona rural y periurbana de estos contenedores especiales.

“Es obligación del Ayuntamiento ofrecer los medios necesarios para la recogida de todo tipo de residuos, especialmente los vegetales en la zona rural, más aún cuando en el concejo el Alcalde hace gala del lema de un Siero Verde, pero sin embargo, no se ven avances ni propuestas que mejoren la sostenibilidad y el cuidado de nuestro entorno. El verdadero Siero Verde requiere de medidas que ayuden a cuidar el medio ambiente, como esta”, concluye.