Desesperada por la acumulación de excrementos de palomas en su fachada de Pola de Siero: "Ya no sé a qué recurrir"

La convivencia con las palomas se ha convertido en un auténtico calvario para María Luisa Coral Junquera, vecina del centro de Pola de Siero. Afirma que desde hace más de dos años los excrementos de estas aves cubren la fachada de su vivienda, sita en la calle de la Ería del Hospital, e impiden que pueda abrir la ventana sin que entren los malos olores. “Me dicen que lo limpie con calderazos de agua y lejía, pero si lo hago me multarían”, lamenta.

A sus 65 años y con una esclerosis múltiple que le diagnosticaron a los 40, Junquera asegura que la situación le resulta insoportable. “Siempre me dicen que me tome la vida con calma, pero así es imposible”, señala. Por dentro del edificio, además, la presencia de gatos agrava las molestias. “Son muy simpáticos, traen a las crías como para enseñártelas y todo, pero tengo que estar constantemente tirando agua para limpiar la zona, que es el techo de un supermercado y no cae encima de nadie. Pero vivir entre palomas y gatos es un despropósito”, añade.

La vecina, que lleva más de 30 años residiendo en el mismo lugar, vincula el inicio de esta plaga al cierre del palomar municipal, tras lo cual los animales comenzaron a asentarse en cornisas, cableados y canalones de su fachada. A pesar de haber contactado con empresas de control de plagas y con los servicios municipales, asegura que no ha recibido soluciones efectivas. “Antes el Ayuntamiento tenía el servicio de limpieza para esto, cuando había palomar, pero ahora dicen que ya no lo realizan”, critica.

Los residuos no solo generan un mal olor al abrir su ventana, algo que le afecta tanto a ella como al resto de vecinas de la primera planta del edificio, sino que afirma que también amenazan el estado de la instalación eléctrica y la seguridad del edificio. “Con tanto cableado, cualquier día puede saltar un chispazo. Yo vivo con la ventana cerrada y una habitación inutilizada”, explica Coral.

“Me siento sola y no sé dónde recurrir. Llevo dos años pidiendo ayuda sin respuesta. Hace poco volví a escribir al Ayuntamiento y me han dicho que se ha trasladado a las áreas correspondientes, pero es desesperante”, resume la mujer, que insiste en que no busca un enfrentamiento, sino una solución. Mientras tanto, el deterioro de la fachada y la incomodidad en su día a día siguen marcando su rutina, incide en su lamento.