El parque Alfonso X El Sabio renovará su alumbrado: estos son los detalles del proyecto en Pola de Siero, que acaba de adjudicarse

El parque poleso Alfonso X El Sabio contará con nueva iluminación, tal y como ha anunciado este viernes el gobierno local, que presentó el proyecto para la instalación de 52 luminarias led de alta eficiencia. La actuación, que acaba de ser adjudicada, cuenta con un presupuesto de 212.569 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses.

Los concejales Patricia Antuña y Raimundo Díaz, que presentaron la iniciativa, detallaron que, además de la renovación del alumbrado, se llevarán a cabo mejoras y actualizaciones en la red eléctrica existente del parque.

"Con esta intervención el consumo energético se reducirá, según las estimaciones de los técnicos, un 65 por ciento, y se mejorará la uniformidad de la iluminación", destacaron los ediles.

Patricia Antuña también se refirió a la importancia de esta iniciativa para las familias usuarias del parque, que la habían demandado. "De esta forma vamos a conseguir mejorar la iluminación en la zona y que el parque, sobre todo el área de juegos infantiles, tenga un mayor uso por parte de los niños y las niñas de Pola de Siero", valoró.

Este es uno de los planes que se suman a la actuación global llevada a cabo en el entorno del parque, donde se ha desarrollado un importante cambio, "generando un espacio en el centro urbano de Pola de Siero, dotado de nuevos servicios y equipamientos, que lo han convertido en un entorno moderno, accesible y pensado para el disfrute de toda la ciudadanía", incide el ejecutivo sierense.

Entre las mejoras realizadas en esta área destacan las obras de urbanización para la conexión peatonal y ciclista del entorno urbano de Pola de Siero, con un presupuesto de 2,7 millones de euros, la mejora de las zonas deportivas y de juegos infantiles del propio parque Alfonso X, con una inversión de 278.124 euros o las obras en el antiguo Cinema para convertirlo en una escuela infantil, por importe de 2,2 millones de euros. Así, según subraya el Ayuntamiento, las actuaciones efectuadas en la zona superan los 5 millones de euros y la renovación ahora de la nueva iluminación completa la intervención global en este área.