La Pitufina del Berrón será ferroviaria: este es el diseño de la nueva figura que dará la bienvenida a los visitantes

Con gorra de jefe de estación, banderín y silbato. La Pitufina de El Berrón será ferroviaria y saludará a todos los que lleguen a la localidad desde la Avenida de Oviedo. El alcalde de Siero, Ángel García, presentó ayer de forma oficial el diseño de la nueva figura, que se colocará a finales de este año en lugar visible de la avenida que ahora está siendo remodelada, y lejos de achicarse ante la polémica surgida con la Pitufina proyectada en la Pola, el regidor defiende la proliferación de estos muñecos en el concejo.

El diseño de la Pitufina presentado por el Ayuntamiento / A. S.

"Empezamos en Lugones con el Pitufo Gruñón, fue una idea mía y apostamos por ella como un guiño a los niños, a los más pequeños que no votan, y como defensa y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, de los que Los Pitufos son embajadores", recordó García en la presentación del diseño de la nueva figura. Con el primer Pitufo "conseguimos algo que nunca había pasado, que la gente se parara a hacerse fotos en Lugones", señala. Y por eso el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con la familia propietaria de la marca Pitufos, que incluso llegó a visitar Siero, para seguir colocando a los personajes en puntos estratégicos.

La segunda Pitufina, que será karateca, se colocará en un par de meses en la rotonda de acceso a la Pola desde la Autovía Minera, en una vía también recién reparada. El PP y muchos vecinos han expresado su oposición a esta idea, y reclaman en cambio un homenaje a los Güevos Pintos. "No estamos faltando a la tradición ni a la cultura" defiende el alcalde, quien señala que "nunca se propuso hacer ese homenaje a las fiestas locales, pero si ahora se considera necesario, se estudiará". Eso sí, la Pitufina se quedará en el sitio previsto y tendrá una "vecina" a pocos kilómetros.

La tercera figura ha sido una petición de las jóvenes de la Sociedad de Festejos de El Berrón. "Pensamos que es algo simpático, y no creemos que genere rechazo", asegura Laura Díaz, presidenta de la entidad. El alcalde recogió el guante, que llevaba una condición: "que se rindiera homenaje a los orígenes ferroviarios del pueblo". Y así será, en el entronque con la carretera N-634, en una zona "muy degradada que será recuperada, como se hizo con el enlace de la Autovía Minera, y eso es lo importante, más allá de polémicas sin sentido", defiende Ángel García.

La figura, de poliestireno expandido, tendrá 4 metros de altura y se colocará sobre una peana

de un metro más -alcanzando los 5 metros totales-. Dará la bienvenida con el silbato en la boca, ataviada con un traje azul marino y su característica melena rubia al viento.