Más extranjeros y peregrinos entre los turistas de este verano en Pola de Siero: "Hay mucha más gente que otros años"

En las terrazas de Pola de Siero este verano se ha disfrutado más que nunca. Bajo un sol que, a diferencia de otros años, acompañó gran parte de julio y lo que va de agosto, las mesas se llenaron de vermú, cañas y cafés a media mañana, mientras las calles bullían con un trasiego constante de vecinos y turistas de paso. Los hosteleros coinciden en que la capital del concejo ha vivido una temporada positiva, con un notable repunte de visitantes que sorprende en una localidad que tradicionalmente no figuraba entre los destinos turísticos más comunes del Principado.

"No se puede negar que hay mucha más gente que en anteriores veranos. Se nota un repunte claro, y cada año, desde el covid, vamos a más", asegura Matías Hevia, de la cafetería Las Coronas. Entre sus clientes, dice, ha visto no solo turistas de todo el país, sino también muchos extranjeros que llegan tanto por destino como por casualidad a Pola de Siero.

"Vino muchísima gente de México y de Sudamérica, incluso los hay que residen en Estados Unidos. Es algo que me sorprende bastante porque nunca habíamos visto tanto ese tipo de turismo por aquí", explica. Para el hostelero, con años de experiencia en el sector, este sería un momento ideal para impulsar en la localidad la oferta hotelera. "Lo que nos falta es que la gente pueda alojarse aquí. No hay mucha opción", afirma.

El Camino de Santiago

Otro de los revulsivos que ha dado vida a la Pola ha sido el Camino de Santiago, que se ha convertido en un motor más del turismo local. "Hay más peregrinos, se nota más afluencia del Camino", apunta Aida Rico, empleada del Molly Malone, quien también lanza una reflexión: "Comercialmente, la Pola sigue siendo un núcleo apagado. Hay muchos comercios que han cerrado y estaría genial que se les ayudase a volver a levantar la persiana, porque dan vida a un pueblo. También echamos en falta actividades lúdicas, más propuestas que den vida a las calles en verano. Al final, la gente llega, toma algo, y sigue su ruta".

Ese carácter de lugar de paso lo señalan también otros hosteleros. "Después del Carmín siempre se nota un bajón, y este año, con el buen tiempo, la gente tiró mucho para la playa. No es algo que nos pille por sorpresa, porque sabemos que del Carmín hasta que pasa San Mateo se nota, sobre todo por las noches", comenta Florín "Gogu", de El Amigo. "Y hasta que vuelva a repuntar, vivimos de los clientes de día a día, de los que no se van de vacaciones", añade.

Agosto intenso

Y aunque en líneas generales la sensación es buena, no todos comparten el mismo optimismo. En La Madreñería, Diego Escandón reconoce que "este año fue algo más flojo que el anterior". Bajo su experiencia, julio tuvo un arranque aceptable, pero luego decayó. "Antes venía más gente a casas rurales de la zona y eso se notaba a la hora de comidas y sobre todo cenas. Por ejemplo, el año pasado necesitaba tres camareros y este con dos me he arreglado", comenta.

En La Flaca, en cambio, agosto se vive con intensidad. "El mes arrancó con mucho turismo, sobre todo por las mañanas de vermú, con más movimiento que en junio y julio", explica una de sus camareras, Ainhoa Pulido, que destaca que sea cual sea la época del año, el martes de mercado siempre es un día clave.

"Viene mucha gente todo el año pero en verano creo que incluso más, y lo notamos mucho. Es un continuo ir y venir de gente toda la mañana, no como por las tardes que la gente sale a tomar algo con más calma", indica. Para Pulido hay algunas iniciativas, como los conciertos en Les Campes, que dinamizan toda la zona, son buenos ejemplos de que, con una buena propuesta, "la gente de aquí se anima a salir e invitan a que venga gente de fuera". Aún así, insiste en que "faltan actividades de fin de semana que den continuidad al ambiente".

En conjunto, el balance es claro: la Pola ha vivido un verano animado, con terrazas llenas y visitantes que, aunque muchas veces solo de paso, dejan tras de sí la sensación de que la villa tiene potencial turístico aún por explotar.

Los hosteleros coinciden en que para consolidar este flujo de público será necesario dar un salto que venga marcado por más oferta hotelera, mejores conexiones de transporte —especialmente con Gijón— y propuestas culturales y de ocio que conviertan la villa en un destino por sí mismo.