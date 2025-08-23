Sardinada en Argüelles, con más de 200 kilos de la rula de Avilés y hechas a la brasa

El humo de las parrillas se convirtió este viernes en la señal de que las fiestas de Argüelles, en Siero, han comenzado con fuerza. Y lo han hecho con el aroma a mar y a tradición de su ya consolidada sardinada popular, que lleva quince años siendo el pistoletazo de salida de las celebraciones. Más de 3.000 sardinas frescas, traídas directamente de la rula de Avilés, pasaron por las brasas para alimentar a centenares de vecinos y visitantes que hicieron cola para llevarse su ración.

El secreto, según explica Marcos Solares, miembro de la organización de las fiestas y “asador de sardinas”, tal y como él se define, es sencillo pero innegociable. “Hace falta un buen fuego, conocer un poco el mar para saber cuándo entra la sardina, y después, la sal y un buen aceite. No tiene más misterio. Aquí, en Argüelles, ya es toda una tradición”. El maestro de ceremonias, sin embargo, es Junco, veterano parrillero e impulsor de esta idea que, junto a un equipo de siete compañeros, garantiza que cada pieza salga en su punto justo: “Esto es vuelta y vuelta, nada más”.

"Salen buenísimas"

La sardinada se ha convertido en el rasgo distintivo de las fiestas de Argüelles, en un panorama festivo asturiano donde abundan parrilladas y corderadas. “Aquí apostamos por algo diferente, y la gente lo valora”, apunta Solares, que recuerda cómo cada año siempre hay alguien que se queda con las ganas. Y no es para menos. Cada ración incluye ocho sardinas, recién hechas, con ese punto de sabor a brasa que solo se consigue con paciencia y oficio.

Entre los asistentes, las alabanzas eran unánimes. María Prado, que repetía por segundo año, lo resumía así. “Siempre les salen buenísimas, da gusto venir”. De acuerdo con ella estuvo Fran Rodríguez, vecino de Oviedo que se estrenaba en la cita. “Se nota que aquí hay mano. La sardina está en su punto, ni seca ni cruda. Esto hay que repetirlo”.

Programa de fin de semana

La sardinada, además de fiesta gastronómica, es un encuentro social. Las largas mesas instaladas frente a la carpa acogieron a cuadrillas de amigos, familias enteras y visitantes atraídos por la fama de la cita. Mientras, la comisión de festejos se afanaba en servir raciones sin descanso, en una maquinaria bien engrasada que demuestra la experiencia acumulada en tres lustros de tradición. Aguardando cola, cada comensal se apunta para recibir su ración y, mientras se toman algo, las sardinas siguen saliendo. Por megafonía, se llama al grupo al que le corresponde recoger sus raciones, y así, caja tras caja hasta preparar los más de 200 kilos adquiridos para la ocasión.

El programa festivo continuará durante todo el fin de semana. Hoy sábado habrá corderada y música en directo con dos grupos, el domingo será el turno de la competición de tute y parchís, y el lunes llegará el día grande con la celebración del socio, que prevé reunir a los 340 miembros de la asociación vecinal con el tradicional bollo, mas todos aquellos que se animen a celebrar el fin de fiesta con los vecinos de Argüelles.