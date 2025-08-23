Siero, dispuesto a valorar fórmulas de cesión gratuitas en Solvay si aparecen empresas que quieran instalarse

El Ayuntamiento de Siero está dispuesto a estudiar fórmulas de cesión ventajosas o incluso gratuitas para el uso de la antigua sala de máquinas de Solvay, en Lieres, si eso hace posible que alguna empresa se instale en el lugar. Este espacio, rehabilitado hace un par de años, es el único de gestión municipal, aclara el gobierno local, ya que los terrenos son de Hunosa.

"Los terrenos que tenemos en Lieres no son municipales, son de Hunosa, por lo tanto a ella le corresponde a la comercialización. Lo que es municipal es la antigua casa de máquinas, que hemos rehabilitado hace un par de años, pero la realidad es que la hemos ofrecido a distintas empresas y ninguna ha mostrado interés en ocuparla. Ni tan siquiera han explorado la fórmula de cómo hacerlo, porque podríamos intentar hasta cederlo de manera gratuita. Pero la realidad es que nadie ha mostrado interés en implantarse en nuestras instalaciones", explicó el alcalde de Siero, Ángel García.

Proyecto fallido

Los vecinos de Lieres denunciaron hace unos días la falta de actividad económica en la parroquia, después de que la iniciativa de crear un vivero de empresas permanezca "a medio terminar y sin ningún proyecto en él". "Era una esperanza para este pueblo, pero aquí no se instala nadie, es un fracaso", lamenta. La concejala de Podemos, Silvia Tárano, también criticó la situación.

El alcalde de Siero quiso precisar a quién corresponde la titularidad de los espacios, pero también incidir en que "el compromiso que tiene este equipo de gobierno con la inversión es más que claro". Recordó asimismo la evolución que en los últimos años ha experimentado el polígono de Bobes: "Cuando llegamos, Bobes estaba como Solvay y ahora es un centro de trabajo de los más importantes de Asturias".

Por otro lado, ya en referencia a Podemos, destacó que en este caso "se queja de que no hay inversiones, pero al mismo tiempo cuando encontramos inversiones después de mucho esfuerzo, porque no es fácil, como es la de Costco, salen criticándola".

"Ni una propuesta"

"Por lo tanto, habrá que ponerse de acuerdo, si queremos o no queremos inversiones. Claro, no se puede decir que queremos inversiones, pero además que solo queremos esta sí o esta no. Y una última reflexión, los grupos de la oposición también tienen la posibilidad de hacer una búsqueda activa de inversiones que sean buenas para el municipio, no solamente criticar que no hay en un lugar determinado", añadió el regidor.

García aseguró que "yo no he encontrado todavía ni una sola propuesta, ni una sola reunión con ninguna empresa a instancias de ningún grupo de la oposición". "Ni una, en todos los años que llevo en el ayuntamiento, ni una, ni de Podemos, ni del PP. Ni una sola propuesta", enfatizó el alcalde. El regidor concluyó señalando que estar en la oposición también "significa intentar luchar por lo mejor para dar al territorio al que representas".