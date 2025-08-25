Nueve polígonos de Siero cuentan con videovigilancia: así se autoriza la instalación de cámaras en las áreas empresariales

El Ayuntamiento de Siero trabaja en estrecha colaboración con colectivos y empresarios de los polígonos del concejo y en ese marco se inscribe el modelo de videovigilancia que ha impulsado en este tipo de áreas. En concreto, los sistemas están instalados en viales públicos de estos espacios con el objetivo de mejorar la seguridad y reforzar la protección y, actualmente, la Delegación del Gobierno en Asturias tiene autorizadas un total de 39 cámaras en ellos. Estas se distribuyen en nueve polígonos: Sia Cooper, Llames, Las Vías, La Meana, Granda II, Perográn, Bravo, Puente Nora y Los Peñones.

En estos dos últimos casos,la Junta de Gobierno de Siero acaba de aprobar la renovación de los convenios que mantiene con las asociaciones que representan a las áreas empresariales, acuerdos a través de los que se pueden desarrollar estas medidas de carácter preventivo y cuyo efecto "disuasorio" no es desdeñable.

Protección de datos

La instalación de este tipo de vigilancia y su control sigue un escrupuloso procedimiento con una normativa muy estricta que asegura "la protección de datos personales, la correcta gestión de las grabaciones y el cumplimiento de los procedimientos administrativos". Y por el momento se consideran positivos los resultados de esta colaboración municipal con las asociaciones empresariales, que implica además la supervisión de la Delegación del Gobierno y la gestión directa de la Policía Local. Todos son fundamentales para "asegurar que el sistema funcione con plena garantía jurídica, respetando los derechos fundamentales y ofreciendo un entorno más seguro para las empresas y ciudadanos", destacan en Siero.

El procedimiento para poder llevar a cabo la implantanción de sistemas de videovigilancia de este tipo debe comenzar con una solicitud inicial por parte de las asociaciones empresariales interesadas, que presentan su petición al Ayuntamiento de Siero. Este, a su vez, pide a a la Delegación del Gobierno en Asturias la autorización correspondiente, que requiere de un "proyecto de seguridad" en el que se especifica, el tipo de cámara, es decir, con detalles como, por ejemplo, si va fija en vial de acceso.

Se precisa también en la documentación especificar la finalidad, que es la seguridad ciudadana, el periodo de vigencia inicial, que es por un año, prorrogable, o el ámbito concreto de grabación. Asimismo se deben describir las características técnicas exactas de cámaras y grabador.

Informes favorables

Son necesarios además informes previos como dictámenes favorables de la Policía Local sobre la idoneidad de la instalación y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado competentes (Policía Nacional o Guardia Civil, según el ámbito territorial).

Una vez concedida la autorización, la asociación cede al Ayuntamiento, mediante convenio de colaboración, la titularidad y gestión del sistema, dado que las cámaras se instalan en viales públicos conforme a la normativa aplicable al caso.

Existe un control reglado para la gestión y uso de las imágenes, pues "el personal encargado del manejo de los equipos está constituido exclusivamente por funcionarios de la Policía Local de Siero, quienes garantizan la confidencialidad, la custodia y el destino legal de las grabaciones".

Así, cuaquier solicitud para acceder a ellas debe ser presentada por un integrante de un Cuerpo de Seguridad del Estado o por un juez y dirigida formalmente a la Policía Local.

Colaboración e inversión

Estos convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y las áreas empresariales son una más de las actuaciones de cooperación que se mantienen con los colectivos de los polígonos, donde también se vienen realizando numerosas inversiones para garantizar la dotación de servicios o infraestructuras que garanticen el buen estado de unos espacios vitales para la pujanza económica del municipio.

Entre los proyectos impulsados por la Administraciónlocal sierense se encuentran la instalación de hidrantes, la ejecución de saneamientos o la reparación de viales. Antes del verano se anunció asimismo la intención de analizar, a petición de los empresarios, una intervención en el área de La Meana, en La Carrera, para crear una nueva red de colectores que vertebre todo el espacio industrial, y que conecte el colector de la zona del Berrón-Oeste al sistema general de saneamiento del río Nora.

Este proyecto surge de la necesidad de dotar de saneamiento adecuado a las empresas instaladas, que requieren de este servicio para sus licencias de actividad y para ser "más competitivas".