La Ruta de Santa Isabel de Lugones vuelve con polémica incluida: estos son los argumentos a favor y en contra

"No fue un adiós, fue un hasta pronto". Con este lema la Sociedad de Festejos de Santa Isabel de Lugones (Siero) recupera este año la actividad que en el programa se denomina "Ruta 2.0", un evento que no está exento de polémica y que forma parte de nuevo de las celebraciones después de seis años de su desaparición. La cita, el viernes 29 de agosto, a partir de las 20.00 horas, cuenta con ocho locales adscritos a la iniciativa, que antes de desarrrollarse ya ha resultado controvertida entre algunos vecinos de la localidad, sobre todo a través de las redes sociales.

Algunos de los residentes de la zona creen que "lo único que se consigue con este tipo de actividades es fomentar el consumo de alcohol e incitar a beber, con todo lo que ello conlleva". Tanto es así que algunos aseguran que debería calificarse como "algo ilegal" y aseguran que "es indignante" y que harán "todo lo posible para que no se vuelva a celebrar". Usuarios de las redes sociales proponen "organizar actividades deportivas y más saludables" en su lugar.

Otros vecinos entienden que no hay ningún problema en que la ruta se celebre, "siempre dentro de un control y una buena organización". Uno de ellos es José Col que, aunque reside en Lugones desde hace poco conoce esta actividad desde siempre. "Son fiestas y hay que aprovechar para disfrutar", apunta. Y añade que "todos fuimos jóvenes y cada edad tiene su momento".

Coincide con él Eugenio Menéndez que, además, reconoce que "yo he participado muchas veces". Y aunque este año no lo hará porque se encuentra en otro momento diferente de su vida, "me parece estupendo que se recupere una tradición que siempre ha ido ligada a estos festejos de Lugones". También Fabián Naredo se une a esta afirmación y asegura que "muchos disfrutábamos de ella cuando éramos jóvenes y, al menos en mi caso y en el de mis amigos, nos genera buenos recuerdos".

Autocontrol, límites e identificación

Estefanía Sánchez, aunque admite que "sí fomenta el consumo de alcohol", cree que "cada uno tiene que ser consciente de sus propios límites y si yo sé que con dos cervezas me basta, no me bebo cuatro. Hay que tener un poco de autocontrol, aunque eso ya depende de cada persona".

Candela García, presidenta de la Sociedad de Festejos de Santa Isabel, explica que "siempre tuvimos claro que queríamos recuperarla, porque pensar en las fiestas es pensar en la ruta". Insiste en que "el objetivo principal es pasarlo bien y tenemos perfectamente controlado el tema de los menores". En este sentido, indica que "todos los mayores de edad con acceso a la ruta dispondrán de una pulsera identificativa y un límite de consumiciones". Además, "el mismo día del evento, al recoger la camiseta y el vaso, tendrán que enseñar obligatoriamente el documento de identidad para las comprobaciones pertinentes".

"Tirar la primera piedra"

Ignacio Pérez, hostelero de la zona, afirma que "es una de las mejores y más esperadas actividades de las fiestas". Recuerda que "nuestros abuelos y nuestros padres siempre fueron a las fiestas de prao cargados con cajas de sidra y nunca hubo ningún problema. No sé por qué este tema genera tanta polémica". Y es que "el que nunca haya bebido en una fiesta, que tire la primera piedra", concluye Candela García.

Además de la Ruta, para este segundo año al frente de la asociación, la directiva ha organizado un vermú rociero, un viaje en el tiempo desde los años 60 hasta la actualidad de la mano de "Fernandisco" y la recuperación de la gran subasta del ramo.