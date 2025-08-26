El alcalde de Siero quiere ir a la ruta de Santa Isabel de Lugones: "Haré todo lo posible para no perdérmela"

"Me alegro mucho de que la Sociedad de Festejos de Santa Isabel haya recuperado la ruta, y el viernes, si no hay novedad, seré un participante más". Así habló el alcalde de Siero, Ángel García, sobre esta actividad que forma parte de nuevo de la programación de las fiestas de Lugones, tras seis años sin celebrarse.

El evento ha generado bastante polémica en las redes sociales, ya que cuenta con división de opiniones. Por un lado, están los vecinos que no quieren que se lleve a cabo porque les parece "indignante que se promocione y se incite a beber" y, por otros, aquellos que consideran que "el objetivo es divertirse y cada uno tiene que tener autocontrol".

"Asistí a las Piraguas, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, y en la calle había gente bebiendo, en el Xiringüelu de Pravia, Begoña en Gijón...En San Mateo en Oviedo hay barras por todos lados. De hecho, cuando la gente viene a la romería de El Carmín de la Pola, yo creo que viene a beber, ¿por qué no en las fiestas de Santa Isabel?", apuntó el regidor. García insiste en que "la tradición y la cultura de las fiestas en Asturias es la que es, pero también tienes la opción de acudir y no beber. Cada uno es libre de hacer lo que quiera", indicó.

El alcalde de Siero fue, durante muchos años, miembro de la organización de las fiestas de Santa Isabel de Lugones, llegando incluso a ser presidente de la asociación. Además, "formé parte del equipo de jóvenes que ideó la ruta en sus inicios y que luchamos por los festejos durante muchos años". Y asegura: "Yo voy a participar, porque son las fiestas de mi ciudad, y voy a hacer lo posible por no perderla". "Si puedo, iré a apuntarme hoy mismo", aseguró.