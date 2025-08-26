Argüelles pone fin a sus fiestas Sacramentales con el reparto de 850 bollos: "Ha sido todo un éxito"

Los vecinos de Argüelles, en Siero, pusieron punto y final a las celebraciones de sus fiestas Sacramentales con el reparto del bollo entre sus socios y colaboradores. En total, este lunes se repartieron 850 unidades que los asistentes pudieron disfrutar en el prao de la fiesta en una merienda amenizada por la Asociación Folclórica El Piñote, en una jornada que amanecía con cielos nublados e, incluso, algo de orbayu, pero que finalmente el tiempo respetó.

"Nuestras fiestas siempre tienen mucho éxito, siempre y cuando haga buen tiempo", comentó Mario Sánchez, miembro de la Asociación de Festejos. "Tenemos la suerte de contar con el apoyo, no solo de los socios, colaboradores y la gente del pueblo, sino también de los vecinos de las parroquias cercanas", añadió. Por eso, asegura que "el balance este año ha sido más que positivo".

Las fiestas comenzaron el pasado viernes con una gran sardinada popular, en la que los asistentes pudieron disfrutar de más de 3.000 sardinas frescas, unos 240 kilos aproximadamente, traídas directamente de la rula de Avilés, y hechas a la brasa por Marcos Solares, miembro de la organización de los festejos. "Es una de las actividades que cada año va superándose en número de comensales", apuntó Sánchez. Al igual que la tradicional corderada, que contó con la asistencia de cerca de 400 personas. Fermina Menéndez, vecina de la zona, aseguró que "estaba buenísimo y el arroz con leche, espectacular".

Este lunes se reunieron bajo la carpa del prao alrededor de 700 personas. Uno de los grupos es el encabezado por Isabel Prado. Natural de Argüelles e hija del que fuera presidente de la Asociación de Festejos, Tino Prado, acudió acompañada de amigos de El Berrón, Noreña y Pola de Siero. "Para nosotros venir a la gira es ya toda una tradición, tanto para los mayores como para los pequeños", señaló. Además, "es un momento muy bonito para compartir con familia y amigos y una forma de recordar a mi padre", añadió la vecina de la localidad.

Para otros, como Cristina Beltrán, es la primera vez que conocen las fiestas Sacramentales de la localidad. Natural de Andalucía, lleva residiendo en Pola de Siero desde hace cinco años, por motivos de trabajo, y, ahora, "hemos comprado un terreno aquí, en Argüelles para construirnos una casa". Las casualidades de la vida hicieron que la finca estuviera al lado de la casa de Mari Carmen Cruz, que lleva tres años en la parroquia sierense, llegada desde tierras gallegas. "Nosotros ya vinimos el primer año que nos trasladamos aquí y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Prueba de ello es que repetimos". Ambas aseguran que las primeras tomas de contacto en el pueblo "han sido muy positivas y nos han acogido muy bien".

Los jóvenes también hablan maravillas de estas fiestas. Así, Alexia Barrera, Laura Martínez, Olaya Fernández e Inés Iglesias, todas ellas de Oviedo, acudieron al prao de la mano de su amiga María Mon, miembro de la organización. "Las he invitado a venir porque son las fiestas de mi pueblo, del sitio donde me crié, y siempre me tocó vivirlas detrás de la barra. Este año quise disfrutarlas con mis amigas". Las ovetenses reconocen que "no se parece a ninguna de las fiestas de verano a las que acudimos habitualmente. Estas son más tradicionales. Son fiestas de prao de verdad", apostillaron.

Tras cuatro intensos días con actividades para todas las edades, las actuaciones de Dominó y DJ "Vas a bailar" cerraron la jornada de unas celebraciones que cumplen ya 15 años y reúnen en el prao a vecinos y visitantes.