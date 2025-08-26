Destrozos tras un botellón en Siero: hay daños en el centro social y en el parque infantil de Argüelles

Las fiestas de Argüelles, que concluyeron este pasado lunes, se cerraron con un sabor agridulce para la comisión organizadora y los vecinos del pueblo. Lo que fue un fin de semana de gran ambiente y participación, acabó enturbiado por los destrozos ocasionados durante la madrugada en varias zonas comunes, especialmente en el centro social —ubicado en las antiguas escuelas— y en el parque infantil.

La presidenta de la Asociación de Vecinos y de la Asociación Cultural y Recreativa de Argüelles, Loli Prendes, denuncia lo sucedido y no oculta su malestar. “Tiraron botellas contra las ventanas, que se habían cambiado en 2023, y deshicieron los columpios del parque. Es un peligro, porque si mañana sube un niño y falla una tuerca, puede ocurrir una desgracia”, lamenta. Además, varios vecinos vieron a un grupo de jóvenes colgarse de una de las vigas del porche del centro social, lo que preocupa ahora al no conocerse el estado en el que se encuentra la estructura.

Los incidentes, provocados por varios chavales que hacían botellón en la zona, obligaron a la intervención del Ayuntamiento, que a primera hora de este martes y tras el aviso de los vecinos, precintó los columpios y revisó los desperfectos. “Vinieron rápido a mirar lo que estaba roto, pero da pena. Al final nos toca a los vecinos limpiar y recoger, después de haber trabajado tanto por sacar adelante unas fiestas que fueron un éxito”, señala Prendes.

El malestar entre los residentes aumentó al comprobar que los desperfectos alcanzaron también viviendas privadas. Varios vecinos encontraron botellas y restos de cristales dentro de sus casas, a las que también les habían lanzado botellas. Algunos vecinos aseguran que incluso recibieron impactos en las ventanas de sus viviendas. “Esta vez ya no fue solo ensuciar, que eso podemos llegar hasta a entenderlo, sino que se tiraron a destrozar todo lo que se había hecho. No parece justo para un pueblo que siempre tuvo las fiestas en paz y con buen ambiente”, reprocha la presidenta vecinal.

Durante la noche, la Guardia Civil fue alertada en varias ocasiones y acudió a la llamada de los vecinos, aunque sin poder evitar por completo los daños. Prendes considera que, de cara al futuro, será necesario reforzar la vigilancia. “Para el año que viene habrá que contar con la Guardia Civil más a menudo por la zona. Si están presentes, los chavales se marchan rápido y se evitan problemas mayores”, afirma.

Pese a estos incidentes, desde la organización subrayan que las fiestas de Argüelles fueron un éxito rotundo durante todo el fin de semana, con gran afluencia de público y actividades que se desarrollaron sin contratiempos. “Fue una fiesta guapísima, con mucha gente y buen ambiente. Tuvimos la suerte de que acompañó el tiempo y todo salió bien. Una pena que unos pocos hayan empañado lo que fue una celebración muy especial para el pueblo”, concluye Prendes.