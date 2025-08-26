Expulsado en el mercado de ganados de Siero por ser menor

«Mi hijo no es un niño de teta, mi hijo es un paisano, cumple en octubre 15 años», recalca Daniel Berdasco. Cogerente de la empresa cárnica Benfer, un operador importante en Asturias, Berdasco está indignado, porque acudió este lunes con su hijo Daniel al mercado de ganados de Pola de Siero, y el funcionario que supervisa la cancha echó al joven con la excusa de que es menor de edad, algo que considera «un abuso».

El chico «está estudiando todavía, pero tiene la inquietud de dar el relevo generacional a su abuelo y a su padre, y quiere conocer los entresijos de la compra-venta de animales en ferias y mercados de abastos, empezar en el sector desde abajo», aseguró Berdasco.

«El funcionario me dio el alto y me preguntó qué edad tenía mi hijo. Se lo dije y me respondió que no lo permiten las normas», aseguró Berdasco. Tras un cambio de impresiones, el funcionario llamó al director del mercado, quien acabó dando la razón al funcionario.

_«Al parecer no quieren asumir el riesgo de que un menor sufra un accidente en el recinto», indicó el empresario. Berdasco ofreció entonces una solución de compromiso: «Les pedí hacer un documento de responsabilidad paternal para asumir las cargas que hubiese en caso de que mi hijo sufriese algún percance, pero me dijeron que no existía tal documento».

Al final llamaron a la Policía Local de Siero._Se presentó allí una patrulla, pero como los agentes no sabían muy bien cómo abordar el asunto, terminaron recabando la presencia del jefe del cuerpo._Los agentes elaboraron no obstante el correspondiente atestado policial.

«Yo preguntaba si habían comprobado que no hubiese otros menores en el recinto, porque quizá encontrarían a unos cuantos. Hace unos años, se pedía a la entrada la documentación acreditativa, pero ya no se hace y ahora acuden al mercado personas que realizan la actividad de forma ilícita, infringiendo la ley._Gente que está jubilada, y que no está en condiciones de manejar ganado», denunció.

«Y no hay ningún problema en que participen menores en los concursos de ganado que se celebran en las ferias, y sí en el mercado. Les expliqué que mi hijo no iba a manejar ganado, por lo que no había peligro de accidente», añadió. De nada sirvió que les asegurase que el chaval había participado en ferias de ganado, sin olvidar que lleva todo el año acudiendo al mercado sin que nadie pusiese objeción alguna.

Berdasco hizo una amarga reflexión. «Después se les llena la boca a los políticos con que hay que dar continuidad al campo, apoyar a la ganadería, volver a llenar la España vaciada, pero a mi hijo, que tiene ilusión por ser empresario, me lo quieren vetar en el mercado. Me parece un abuso en toda regla», sentenció.

El reglamento no lo prohíbe

El caso es que el reglamento del mercado de ganado de Pola de Siero no prohíbe en absoluto el acceso de menores el mercado de ganado. Tampoco en otros recintos similares hay una prohibición del acceso de menores. No ha sido raro ver a jóvenes en esta actividad, moviendo el ganado comprado. Y en la feria de ganado de San Agustín que se inició este lunes en Avilés había varios menores de edad, sin ningún problema.

Ni el director del mercado ni ningún responsable municipal quisieron ofrecer su versión sobre lo ocurrido, ni aclarar dónde figura la prohibición de la presencia de menores. Curiosamente, en la página web del mercado hay una fotografía en la que aparece un menor con una vara para conducir el ganado.