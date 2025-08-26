El gobierno de Siero confía en "saber algo pronto de Costco y que sea positivo"

Comienza la cuenta atrás para que Costco conozca la resolución por parte del Principado para poder acogerse a la ley de Proyectos Estratégicos. La multinacional estadounidense presentó el pasado mes de junio su solicitud y aún se está dentro de plazo para que la Administración autonómica resuelva al respecto. "Uno de los trámites por los que tienen que pasar es la comunicación de esa resolución al Ayuntamiento afectado. De momento, a nosotros no se ha remitido ningún escrito", explicó el alcalde de Siero, Ángel García, a preguntas de este periódico por el asunto. El regidor espera que "sepamos algo pronto y, por supuesto, que sea positivo".

El establecimiento de Costco, multinacional de los hipermercados, se levantaría en una parcela del polígono de Bobes y prevé la construcción de una tienda de más de 15.000 metros cuadrados. La inversión superará los 20 millones de euros y creará más de 200 empleos de recibir luz verde.